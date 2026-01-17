Son Mühür / Osman Günden - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17.01.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İzmir'in Karaburun ilçesiyle ilgili verilen karar göze çarptı. İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Salman Mahallesi Karaalan Mevkii'nde bulunan alanda tespit edilen atı piramidi, pithos, künk ve seramik parçalarının bulunduğu alan 3. derece arkeolojik sit olarak tescil edildi.

Sit alanı ilan edilen bölge neresi?

Söz konusu alanda çok sayıda kalıntı tespit edildi. Tespit edilen kalıntılar arasında; Roma dönemlerine tarihlenen çatı piramidi, pithos, künk ve seramik parçaları yer alıyor. Söz konusu tarihi kalıntılar; Salman Mahallesi, Karaalan Mevkii'nde bulunan, tapunun 160 ada 27 parsel numarasında kayıtlı, ham toprak vasıflı taşınmazda yer alıyor.

Sit alanı ilan edilen alanın harita görünümü ve koordinat listesi: