İzmir’in Karaburun ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, 36 yaşındaki sürücü Egemen Kalfa yaşamını yitirdi. Kaza, Karaburun’a bağlı Kösedere Mahallesi’nde akşam saatlerinde gerçekleşti.

Kontrolden çıkan traktör devrildi

Edinilen bilgilere göre, Egemen Kalfa tarlasına gitmek amacıyla traktörüyle yola çıktı. Seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden Kalfa’nın kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Devrilme sırasında sürücü aracın altında kaldı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kalfa’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekipler, kazanın nasıl meydana geldiğini tespit etmek için inceleme başlattı.

Evli ve iki çocuk babasıydı

Kazada hayatını kaybeden Egemen Kalfa’nın evli olduğu ve iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Acı haberi alan yakınları ve mahalle sakinleri büyük üzüntü yaşadı.