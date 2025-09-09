Son Mühür- İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Belediye, Akalan Mahallesi'ndeki çeşitli büyüklük ve nitelikteki 15 arsayı, açık teklif usulüyle satışa sunuyor. Yatırımcılar ve ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunan ihale, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü Belediye Encümeni huzurunda gerçekleşecek.

İhale detayları ve taşınmaz bilgileri

Satışa sunulan arsalar, Akalan Mahallesi'nde yer alıyor. Parsel numaraları, büyüklükleri ve tahmini satış bedelleri, ihaleye katılacaklar için net bir şekilde belirlendi. En küçük arsa 275 metrekare, en büyük arsa ise 672.89 metrekare alana sahip. Tahmini satış bedelleri 1.959.500 TL ile 5.047.000 TL arasında değişiyor. İhalenin başlangıç saatleri her parsel için 10:00'dan itibaren 5 dakikalık aralıklarla düzenlendi.

İhaleye katılım şartları ve gerekli belgeler

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu şartlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince belirlenmiştir. Katılımcıların, ihale geçici teminat bedelini en geç 16 Eylül 2025 Salı günü saat 16:00'a kadar belediye veznesine veya Halk Bankası'nda belirtilen IBAN hesabına yatırması zorunludur.

Gerçek kişiler için gerekli belgeler:

Onaylı ikametgah belgesi, telefon ve faks bilgileri

Nüfus cüzdanı fotokopisi

İhale geçici teminat bedeli ile dosya satın alındığına dair makbuzlar

Vekaleten katılım durumunda noter onaylı vekaletname

Tüzel kişiler için gerekli belgeler:

Vergi levhası fotokopisi

İhale geçici teminat bedeli ile dosya satın alındığına dair makbuzlar

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Belgesi

Noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname

İhale süreci ve bilgi alma

İhale, Kemalpaşa Belediyesi Encümen Toplantı Odası'nda yapılacak ve en yüksek teklifi veren katılımcı arsanın yeni sahibi olacak. İhale şartnamesi ve özel şartlar hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenler, Kemalpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne başvurabilirler.