İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik botta bulunan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Olay, 14 Eylül’ü 15 Eylül’e bağlayan gece saat 23.55’te yaşandı.

Sahil Güvenlik alarma geçti

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na yapılan ihbarda, Karaburun açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası sebebiyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bildirildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu KB-41 yönlendirildi.

14’ü çocuk 33 kişi kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle fiber karinalı lastik botta bulunan 33 düzensiz göçmen sağ olarak tahliye edildi. Kurtarılanların arasında 14 çocuğun bulunması dikkat çekti.

İşlemler İl Göç İdaresi’ne devredilecek

Karaya çıkarılan göçmenlerin sağlık kontrollerinin ardından gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.