31 Ocak 2024 gecesi Karabağlar Uzundere Mahallesi’ndeki TOKİ Konutları’nda yaşanan olay, şiddetli geçimsizlik yaşayan Büşra K.’nin (32) KADES uygulamasıyla yardım istemesi üzerine başlamıştı.

Polis ekipleri, kadını evinden alarak Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği’ne götürmüştü.

Büşra K., burada polis memuru Süleyman Ay’ın kendisine yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğunu, “Buraya böyle güzel kadınlar gelmiyor” dediğini ve yanağına dokunduğunu öne sürmüştü.

Evde saldırı iddiası

İfade işlemlerinin ardından Büşra K., polis memurları tarafından evine bırakılmıştı. İddiaya göre Süleyman Ay, “Kapıyı kontrol edeyim” diyerek eve girmişti. Tabancasını çıkarıp masaya bırakan Ay, kadını köşeye sıkıştırarak cinsel saldırıda bulundu.

Kendisini korumak için mücadele eden Büşra K., tabancayı ateşledi ve polis memuru karnından yaralanmıştı.

Ardından balkona çıkıp “Polis bana saldırdı, imdat” diye bağırarak yardım istemişti. Olay yerine gelen ekipler, yaralı polis memurunu hastaneye kaldırmıştı.

Polis memuru açığa alındı

Soruşturmanın ardından polis memuru Ay açığa alınırken, Büşra K. ilk etapta tutuklanmıştı. Daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

İddianame ve mahkeme süreci

Hazırlanan iddianamede Süleyman Ay hakkında, “nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs”, “cinsel amaçla hürriyeti kısıtlama”, “konut dokunulmazlığını ihlal” ve “cinsel taciz” suçlarından toplamda 14 yıldan 36,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yargılama sonunda İzmir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Ay’ı “cinsel saldırı” suçundan 9 yıl, “konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan ise 1 yıl 6 ay hapse mahkum ederek toplamda 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Büşra K.’nin kendisini koruma amacıyla hareket ettiği gerekçesiyle beraatine karar verdi.

İstinaf mahkemesinden onama

Kararın ardından dosya istinafa taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, delillerin yeterli olduğunu ve usule aykırılık bulunmadığını belirterek yerel mahkemenin kararını onadı. Böylece polis memuru Ay’ın cezası kesinleşmiş oldu.