Son Mühür/ Beste Temel - Güzelbahçe Belediyesi Onur Günay Eğitim Kampüsü Anaokulu’nun yaz kampı finali, minik öğrencilerin eserlerinden oluşan sergiyle kutlandı. Belediye Başkanı Mustafa Günay, belediye meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı etkinlik, hem aileler hem de katılımcılar için gurur verici bir buluşma oldu.

“Bu kampüs bir eğitim yuvasından daha fazlası”

Başkan Mustafa Günay, kampüsün hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Burası sadece bir bina değil; hayallerin gerçeğe dönüştüğü, emeklerin taçlandığı, gelecek nesillerin yetiştiği bir eser. Onur Günay’ın hatırasını yaşatmak ve verdiğim sözü tutmak için var gücümle çalışacağım” dedi.

Eğitime verilen önem vurgulandı

Eğitimci Filiz Ulusoy, okul öncesi eğitimin çocukların geleceğini şekillendiren en önemli basamaklardan biri olduğuna dikkat çekerek, “Velilerimiz ve çocuklarımız çok şanslı. Başkanımızın desteğiyle doğru bir iş yaptığımızı görüyorum” diye konuştu.

Birliktelik ve emek ön planda

Kampüs Koordinatörü İmran Kübra Günay, velilere güvenleri için teşekkür ederek, “İki ay boyunca dolu dolu etkinlikler yaptık. Öğretmenlerimizden destek ekibine kadar herkes özveriyle çalıştı” dedi.

Özgüven ve yaratıcılık gelişti

Anaokulu Müdiresi Özgül Nayiş, eğitimin bilgi aktarmanın ötesinde çocukların yaratıcılık, özgüven ve merak duygusunu geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Belgeler ve teşekkürler

Etkinlikte yaz kampına katılan çocuklara belgeleri verildi, öğretmen ve yöneticilere teşekkür çiçekleri sunuldu. Program, sergi gezisi ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.