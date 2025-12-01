İzmir’de polis ekipleri, kentin uyuşturucu trafiğine ağır darbe indiren büyük bir operasyona imza attı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesinde düzenlenen baskınlarda 2 milyon 309 bin 774 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

İki adrese eş zamanlı baskın

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada narkotik ekipleri, Karabağlar’da iki farklı adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Milyonlarca hap paketler içinde bulundu

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, yapılan aramalarda koliler ve paketler içinde milyonlarca sentetik hap ele geçirdi.

Bir şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda uyuşturucu maddelerle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı. Zanlının Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Çalışmalar devam ediyor

Güvenlik güçleri bu operasyonlarla uyuştucu olaylarının önüne geçmek için var güçleriyle çalışacaklarını bildirdi.