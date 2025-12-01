Son Mühür- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürlüğü, Buca Kuruçeşme Mahallesi’nde bulunan akaryakıt ve LPG istasyonunu yeniden satışa çıkardı. Hasan Tahsin Sosyal Güvenlik Merkezi’nin ilanına göre taşınmazın muhammen bedeli 185 milyon TL olarak belirlendi. Geçen ay yapılan önceki ihaleye ise talip çıkmamıştı.

4 bin metrekare büyüklüğündeki arsa, tapuda 20298 ada 2 parsel olarak kayıtlı bulunuyor. İmar planında Akaryakıt + LPG istasyonu alanı olarak yer alan taşınmazda 8 pompa adası, 4 adet 20 bin litrelik, 2 adet 30 bin litrelik akaryakıt tankı ve 1 adet 10 bin litrelik LPG tankı bulunuyor. Ayrıca 150 kW gücünde jeneratör, artezyen kuyusu ve otomatik araç yıkama ünitesi de mevcut.

Taşınmaz, iki katlı betonarme bir binadan oluşuyor. Zemin katta market, depo ve ofis bölümleri; üst katta ise yönetim ve dinlenme alanları yer alıyor. EPDK bayilik lisansları 2030 yılına kadar geçerli. Önceki kiracı, Buca Belediyesi’nin tahliye davası sonucu 2025 içinde istasyonu boşaltmıştı.

Sanayi ve depolama alanlarının yoğun olduğu bölgede yer alan taşınmazın satışında KDV oranı yüzde 20 olarak uygulanacak. İhale 26 Aralık 2025 tarihinde yapılacak.

İstasyon, Buca Belediyesi mülkiyetindeyken 2021 ve 2023 yıllarında da ihaleye çıkarılmıştı. Ancak firmaların teminat mektubu vermemesi nedeniyle ihale sonuçlanmamıştı. Belediye, benzinliği satamayınca taşınmazı borçlarına karşılık SGK’ya devretmişti.