İzmir’in Karabağlar ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Bir şüphelinin uyuşturucu maddeleri kümes içerisinde gizlediği belirlenirken, operasyonda yüklü miktarda esrar ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Polis ekipleri hedef şahsı takibe aldı

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan saha çalışmaları sonucunda hedef şahsın adresi belirlendi.

Belirlenen adrese operasyon düzenlendi

Ekipler, 17 Ocak tarihinde Karabağlar’da tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında hem ikamette hem de çevresinde detaylı arama yapıldı. Aramalar sırasında ekiplerin dikkatini çeken alanlardan biri kümes oldu.

Uyuşturucu maddeler kümes içinde saklanmış

Polisin titiz çalışması sonucu, 29 yaşındaki M.S.A.’nın uyuşturucu maddeleri kümes içerisinde zula yaparak sakladığı tespit edildi. Kümes ve ikamette yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Ele geçirilenler dikkat çekti

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda;

611 gram uyuşturucu,

6 adet uyuşturucu hap,

2 adet hassas terazi,

1 adet ruhsatsız tabanca,

4 adet 7.65 mm çapında fişek

ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Operasyonun ardından gözaltına alınan M.S.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli birimlere teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.