Karabağlar Peker Mahallesi Sırrı Atalay Caddesi’nde ana su borusu patladı. Tazyikli şekilde yükselen su çevreye yayıldı, caddeyi adeta göle çevirdi. Araçların trafikte ilerlemekte zorlandığı görülen bölgede, vatandaşlar yaşanan duruma sert tepki gösterdi.

Mahalleli yetkililere seslendi

İhbarların ardından bölgeye İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekipleri sevk edilerek onarım çalışmaları başlatıldı. Mahalle sakinleri, borunun günlerce onarılmamasına ve suyun ziyan olmasına isyan etti.

“Tonlarca su boşa gidiyor”

Mahalle sakini Hasan Şeren, yaşanan duruma öfkesini dile getirerek şu ifadeleri kullandı: “Belediyeden nefret ettim. 2 gündür su böyle akar mı? Az da değil, tonlarca su boşa gidiyor.

Dün yolda araba şerit değiştiremediği için kaza oldu. Zulüm yaşıyoruz. Belediyenin bir an önce müdahale etmesini istiyoruz. 3-5 mahallenin harcayacağı su 2 gündür akıyor.”

“Evlerimizde su yok”

Bir başka mahalle sakini Kubilay Toptaş ise hem su kesintisine hem de yetkililerin ilgisizliğine dikkat çekti: “Bu su böyle akıyor. Telefon açtığımda da kimse cevap vermiyor. Çöp içinde, pislik içinde yaşıyoruz.

Sesimi yetkililer duysun. Bu su hala akıyor. Yazık, günah değil mi? Bizim cebimizden çıkıyor. Dünden beri evimizde su yok, ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz, tuvalete bile gidemiyoruz.”

Hem su israfı hem mağduriyet

Patlayan boru nedeniyle yaşanan su israfı, hem çevre kirliliği hem de vatandaşların günlük yaşamında ciddi aksaklıklara yol açtı.

Mahalle halkı, bir an önce kalıcı çözüm üretilmesini ve benzer sorunların tekrar yaşanmaması için önlem alınmasını talep ediyor.