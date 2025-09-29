Son Mühür/ Merve Turan - Karşıyaka Belediyesi, mahalle ve kurs merkezlerinde yeni dönemi başlattı. Takı tasarımından pasta yapımına, resimden cilt bakımına kadar birçok branşta açılacak kurslara ekim ayı boyunca başvuru yapılabilecek.

7 merkezde eğitim

Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kurslar, farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına hitap edecek. Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi, Cumhuriyet, İmbatlı, Nergiz ve Kemal Anadol mahalle merkezleri ile Kurslar Şefliği binasında takı tasarımı, resim, dikiş, pasta yapımı ve sunumu, kumaş boyama, geleneksel el sanatları, gümüş takı ve cilt bakımı gibi alanlarda eğitimler verilecek.

Başvurular ekim sonuna kadar

Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, ekim ayı sonuna kadar ilgili merkezlere başvuru yapabilecek. Detaylı bilgi için merkezlerin telefon numaraları ve Karşıyaka Belediyesi’nin resmi hattı üzerinden bilgi alınabilecek.

“Özellikle kadın ve gençler için”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kursların sosyal yaşamın yanı sıra ekonomik hayata da katkı sunduğunu belirterek, “Her yaş grubuna hitap eden eğitimlerle vatandaşlarımızın yeni beceriler kazanmasına ve meslek edinmesine olanak sağlıyoruz. Özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin bu imkanlardan faydalanmasını çok önemsiyoruz. Daha fazla kişiye ulaşmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.