Son Mühür/ Beste Temel - Karabağlar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü’nün iş birliğiyle Karabağlar Belediyesi ana hizmet binasında yangın tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği binada çıkan yangına hızla müdahale edildi. Çatı katında mahsur kalan personel, ekiplerin koordineli çalışmasıyla güvenli şekilde tahliye edildi.

23 personel ve 5 araç görev aldı

Tatbikata 23 itfaiye personeli katıldı. Çalışmalarda 42 metre merdivenli araç, kurtarma aracı, arazöz, AKS aracı ve motorize araç kullanıldı. Güvenlik ve Zabıta birimleri de tatbikatta aktif rol üstlendi.

Başkan Kınay ekipleri tebrik etti

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, tatbikatı Merkez Bölge Amiri Engin Karakoyun, Merkez Bölge 1. Posta Gruplar Amiri Arif Evcil ve başkan yardımcılarıyla birlikte izledi. Tatbikat sonunda tüm ekipleri tebrik eden Başkan Kınay, çalışmaların önemine dikkat çekti.

“Hedefimiz güvenli ve dayanıklı bir kent”

Başkan Kınay açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu tür tatbikatlar, hem belediye personelimizin hem de vatandaşlarımızın olası afet ve acil durumlara karşı bilinçlenmesine büyük katkı sağlıyor. Amacımız; risklere karşı hazırlıklı, dayanıklı ve güvenli bir kent yaratmak. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve tüm kurumlarımızla iş birliği içinde bu çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz.”