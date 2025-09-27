Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO) tarafından 2025 yılında kısa film yapım desteği verilen “Giderayak”, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde finalistler arasına girdi. Nuh Lalbay’ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği film, 233 kısa film arasından ilk 10’a seçilerek Ulusal Kısa Metraj Finalisti oldu.

Belediye desteği filmin yolunu açtı

BBFO sorumlusu Nesli Özalp’in yardımcı yönetmen olarak yer aldığı projede, Bornova Belediyesi’nin sağladığı ekipman desteği önemli katkı sağladı. Festival, 24 Ekim - 2 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve “Giderayak” ekibi jüri karşısına çıkacak.

Eşki: “Sanatı desteklemeye devam edeceğiz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, elde edilen başarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bornova Belediyesi olarak kültür ve sanatı ilçemizin her alanına taşımaya, genç ve yetenekli ekipleri desteklemeye devam edeceğiz. ‘Giderayak’ filminin Altın Portakal’da finalist olması, hem Film Ofisimizin hem de ekibin başarısını ortaya koydu. Tüm ekibi kutluyor, festivalde başarılar diliyorum.”

Filmin konusu

Filmde, ahlaki çöküş ve gelecek kaygısıyla yurt dışına taşınmaya karar veren Koray’ın hikâyesi işleniyor. Ayrılışından kısa süre önce, iki yakın arkadaşı onu bir veda yemeğine davet eder.