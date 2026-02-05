Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Buca ilçesinde belediyeye yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Buca Belediyesi İmar ve Ruhsat Müdürlüğü merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Şüpheliler emniyete sevk ediliyor

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından emniyete sevk edilmeye başlandığı öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

Soruşturma imar ve ruhsat müdürlüğü odaklı

Edinilen bilgilere göre operasyon, Buca Belediyesi İmar ve Ruhsat Müdürlüğü’nde görev yapan bazı isimlere yönelik yürütülen rüşvet iddiaları üzerine başlatıldı. Yetkililer, dosya kapsamındaki deliller doğrultusunda sürecin titizlikle devam ettiğini ifade etti.

Çağdaş Kaya’dan açıklama

Görevinden alınan CHP Buca’nın eski ilçe başkanı Çağdaş Kaya da konuya ilişkin kısa bir açıklamada bulundu. Kaya, “Artık ilçe başkanı değilim. İstifa etmişim. Bu konu hakkında değerlendirme yapmam doğru olmaz” ifadelerini kullandı.