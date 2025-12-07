Toplanan tarifler, Halk Eğitimi Merkezi’nin aşçılık kurslarında da işleniyor. Kursiyerler, köylerde yıllardır uygulanan pişirme tekniklerini, tariflerin püf noktalarını ve geleneksel mutfak alışkanlıklarını yaş almış kadınlardan birebir öğreniyor. Böylece hem kültürel miras korunuyor hem de genç nesillere aktarım sağlanıyor.

“Lezzetlerimiz yok olmaya başlamıştı”

Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatma Demirci, çalışmanın amacını şu sözlerle anlattı:

“Geleneksel yemeklerimizi ortaya çıkarmak için önce köylerimize gittik. Yaşlı sakinlerle görüşerek anneannelerinden, babaannelerinden kalan yöresel tarifleri öğrendik. Kursiyerlerimizle onları bir araya getirerek gelecek kuşaklara aktarılması için çalışma başlattık. Lezzetlerimiz yok olmaya başlamıştı, bu tarifler unutuluyordu. Hem kursiyerlerimize öğreteceğiz hem de arşivleyeceğiz. Çalışmalarımızı bakanlığımıza da göndereceğiz.”

Demirci, İzmir’e özgü birçok özel tarif topladıklarını belirterek, “Külür kurabiyesi, topalak çorba gibi 20’nin üzerinde yemek ve tatlı tarifini kayıt altına aldık” dedi.

Köy kadınları tariflerini paylaşıyor

Kavacık köyü sakini Cavidan Çınar (60), çalışmaya katkı sunmaktan duyduğu heyecanı dile getirerek, “Büyükannemden öğrendiğim kabakucu yemeğini aktardım. Köyümüze özgü bir lezzet. Gelecek nesillere ulaşmasını istiyorum” dedi.

Evli ve dört çocuk annesi Fatma Aksu (62) ise sağlıklı tariflerin gençler tarafından yeniden keşfedilmesi gerektiğini vurguladı: “Bu lezzetler unutulmasın. Gençliğimiz hazır yiyeceklerden dönsün. Hem sağlıklı hem de doyurucu. ‘Külür’ dediğimiz kurabiyeyi öğretiyorum, tarife Kavacık pekmezi ayrı bir tat katıyor.”

Tülay Dündar (61) ise ekmek israfını önleyen bir tarifi paylaştı:

“Sıfır atık bir yemek öğretiyorum: ekmek içli börek. Eskiden bayat ekmekler atılmazdı, baharatlarla harmanlanıp börek yapılırdı. Çok lezzetlidir. Bu tarifi öğretmek beni mutlu etti.”

Genç kursiyerler kültürel mirasla buluşuyor

19 yaşındaki kursiyer Umut Barış Gezgin, “Büyüklerimiz bu yemekleri yapıyordu. Onlarla birlikte vakit geçirmek ve bu tarifleri öğrenmek çok değerli. Projede yer almaktan mutluyum” dedi.

Bir diğer kursiyer Sedanur Poyraz (18) ise unutulmuş tariflerin yeniden hatırlanmasının önemine dikkat çekti: “Unutulmaya yüz tutmuş yemekleri öğrenip çevremize de aktarıyoruz. Büyüklerimiz deneyimli; onlardan çok şey öğreniyoruz. Gerçekten kaybolmaya yüz tutmuş çok fazla yemeğimiz var.”