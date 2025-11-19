İzmir’in Gaziemir ilçesi, Menderes Mahallesi’nde meydana gelen olayda 63 yaşındaki Hüseyin Sayılır, doğuştan engelli kızı Feride Sayılır’ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü, ardından aynı silahla yaşamına son verdi. Olay, saat 16.30 sıralarında apartman sakinlerinin silah sesi duymasıyla ortaya çıktı.

Komşuların ihbarıyla ekipler olay yerine sevk edildi

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Eve giren ekipler, baba ve kızın hareketsiz halde bulunduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hüseyin Sayılır ile 30 yaşındaki kızı Feride Sayılır’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazeler otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hüseyin Sayılır’ın psikolojik sorunları olduğu ifade edildi

Bölgeden edinilen bilgilere göre işçi emeklisi Hüseyin Sayılır’ın bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı, yaklaşık üç yıl önce eşinden boşandığı ve kısa süre önce kolon kanseri teşhisi aldığı öğrenildi. Aile yakınları, Sayılır’ın engelli kızına kendisinden sonra kimin bakacağına dair yoğun endişe yaşadığını belirtti.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın kesin nedeni, otopsi raporu ve aile bireylerinin ifadeleri doğrultusunda netlik kazanacak.