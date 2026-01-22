Son Mühür / Ekonomide süregelen dalgalanmaların etkisiyle birçok sektörde firmalar zor günler yaşarken, İzmir’de faaliyet gösteren firmalarda da konkordato başvuruları devam ediyor. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi, daha önce Rekabet Kurulu’nun ‘kartel’ cezası verdiği Ayaz ve Ortakları İnşaat Turizm Uluslararası İthalat İhracat İşleri Limited Şirketi ile şirket ortağı Tolgahan Ayaz hakkında 1 yıllık kesin konkordato mühleti kararı aldı. Mahkeme, konkordato talebinin başarıya ulaşma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle, 20 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kesin mühlet verilmesine hükmetti. Aynı karar kapsamında, Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Mürüvvet Ayaz Ayaz Eczanesi de konkordato sürecine dahil edildi.

Kesin mühlet boyunca konkordato komiserleri Şenay Çağıran, Nehriye Akyol Eryılmaz ve Murat Şahin görevlerini sürdürecek. Mahkeme ayrıca, daha önce alınan tüm ihtiyati tedbirlerin aynen devamına karar verdi. Karar, ilgili kanun maddeleri uyarınca ilan edildi.

‘Kartel’ iddiaları gündeme gelmişti!

İnşaatın yanı sıra kozmetik ve kişisel bakım ürünleriyle de sektörde yer edinen şirket hakkında geçmiş süreçte bazı iddialar gündeme gelmişti. 2023 yılında Rekabet Kurulu’nun rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza kestiği 9 şirket arasında Ayaz ve Ortakları LTD. ŞTİ'de yer alıyordu. Rekabet Kurulu'nun “topla-dağıt karteline katıldığı” iddiasıyla yürüttüğü soruşturma uzlaşmayla sonuçlandırmış ve şirkete 1 milyon 83 bin 338 lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti.