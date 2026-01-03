Son Mühür/Merve Turan- İzmir’in Karabağlar ilçesinde belediye, sosyal medyada yapay zeka aracı Groku’yu kullanarak “Fotoğraftaki çöpü kaldırır mısın?” paylaşımı yaptı. Ancak paylaşım, gerçek temizlik ihtiyacını görmezden geldiği gerekçesiyle eleştirilerin odağı olunca, belediye yeni bir paylaşım yaparak vatandaşlardan çöplerini yerlere atmamalarını istedi.

Belediyeden ikinci paylaşım!

Belediye, ikinci paylaşımında, “Çalışma arkadaşlarımız gece gündüz ilçemizi temizlemek için çalışıyor. Ancak çöpü yere atmamak çok daha kolay” ifadelerine yer verdi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, paylaşımı “görsellik üzerinden dikkat çekme çabası” olarak değerlendirerek, belediyenin sahadaki temizlik sorunlarına çözüm getirmediğini savundu.

Asli görev ihmal ediliyor

Belediyenin açıklamasında, vatandaşlardan çöplerini çöpe atmalarının istendiği vurgulansa da, halk bunun asli görevin ihmal edilmesini örtbas etmek amacı taşıdığını belirtiyor. Karabağlar’daki sokak ve mahalle temizliğinin, sosyal medyadaki sanal temizlik hamlesiyle çözülemeyeceği ifade ediliyor.