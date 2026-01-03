Son Mühür/Merve Turan- İzmir Emlak Komisyoncuları Odası, 2026 yılı itibarıyla emlak işletmelerine işletme başına uygulanması planlanan 40 bin TL tutarındaki harç bedeline ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, gayrimenkul sektörünün istihdama katkı sunduğu, ticari hayatın devamlılığında önemli rol üstlendiği ve kamu maliyesine düzenli vergi girdisi sağladığı vurgulandı.

“Yükümlülükle düzenli olarak yerine getiriliyor”

Oda tarafından yapılan değerlendirmede, emlak sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devlete karşı tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirme bilinciyle çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Gelir vergisi, KDV, stopaj ve diğer mali sorumlulukların eksiksiz olarak ödendiğine dikkat çekildi.

Ekonomik daralma ve gelir kaybı vurgusu

Açıklamada, sektörde son dönemde yaşanan ekonomik daralma nedeniyle işlem sayılarında ciddi düşüşler yaşandığı, satış süreçlerinin uzadığı ve komisyon gelirlerinin azaldığı ifade edildi. Bu durumun özellikle küçük ve orta ölçekli emlak işletmeleri üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi.

“Sabit ve yüksek harç yeniden değerlendirilmeli”

Oda, işletmelerin kazanç durumundan bağımsız olarak öngörülen sabit ve yüksek tutarlı bir harç uygulamasının, mevcut piyasa koşulları dikkate alındığında uygulanabilirliğinin sorgulanması gerektiğini belirtti. Söz konusu düzenlemenin sektörün sürdürülebilirliği açısından yeniden ele alınmasının faydalı olacağı görüşü paylaşıldı.

İptal veya revizyon talebi

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası, üyelerinden gelen yoğun geri bildirimler doğrultusunda, planlanan harç uygulamasının iptali ya da revize edilmesi amacıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerekli girişimlerin yapılacağını duyurdu. Sürecin yakından takip edileceği de ifade edildi.

“Amaç eleştirmek değil, sahadaki gerçeği aktarmak”

Açıklamada, devletin ilgili kurum ve yöneticilerini eleştirmek ya da yıpratmak gibi bir amaç taşınmadığı, sahadaki fiili durumun ve meslek mensuplarının yaşadığı zorlukların saygılı ve yapıcı bir anlayışla paylaşılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kademeli ve kazanç esaslı model önerisi

Oda, sektör temsilcilerinin görüşleri alınarak yapılacak istişareler sonucunda hem kamu yararını hem de sektörün devamlılığını gözeten bir çözüm geliştirilebileceğini ifade etti. Bu kapsamda, gerekmesi halinde kazanç esaslı, kademeli ve makul bir harç modelinin değerlendirilmesi önerildi.

“İş birliğine hazırız”

Açıklamanın sonunda, sektörün daha sağlıklı, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için devletle her zaman uyum ve iş birliği içerisinde hareket etmeye hazır olunduğu vurgulandı.