Son Mühür/ Beste Temel- Foça'da Avrupa’nın 18 yaş altı en iyi plaj voleybolcuları şampiyonluk için bugün son kez kuma basıyor. 64 takımın mücadelesiyle başlayan 2026 CEV U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda artık sadece en iyiler var. Rakiplerini eleyen yarı finalistler netleşti.

Kupa adayları son dörde kaldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Foça Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı organizasyon, Ali İlçan Sosyal Tesisleri ile İtfaiye Meydanı'nda gerçekleşiyor. Çeyrek final maçları oldukça yüksek tempoda geçti. Erkeklerde yarı final biletini kapan ülkeler Avusturya (Hohenauer-Poinstingl), İsviçre (Bigler-Walser), Fransa (Bezu-Hypolyte) ve Almanya (Bockfeld-Faber) oldu.

Kadınlar kategorisinde de hata affedilmedi. Hollanda'dan Both-de Groot, Almanya'dan Otte-Reformat, Ukrayna'dan Shkurat-Vapniar ve Macaristan'dan Honti-Majoros-Pádár ikilileri son dörde adını yazdırdı. Hepsi final istiyor.

Şampiyonlar bugün belli oluyor

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) ile Türkiye Voleybol Federasyonu'nun ortaklaşa yürüttüğü turnuva bugün sona eriyor. Oynanacak yarı final ve final karşılaşmaları Avrupa'nın yeni şampiyonlarını belirleyecek. Dereceye giren sporcular maçların hemen ardından düzenlenecek törenle kupalarını alacak. Foça için artık kapanış vakti.