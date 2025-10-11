Son Mühür- Aliağa Belediyesi, vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği sosyal alanlarına bir yenisini daha ekledi. Kent merkezindeki Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı içerisinde yapımı tamamlanan ALBEST Meydan modern tasarımı, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla hizmete girdi.

MODERN, FERAH VE UYGUN FİYATLI YENİ BULUŞMA NOKTASI

“ALBEST Meydan”, sıcak-soğuk içecek çeşitlerinden atıştırmalıklara, sabah kahvaltısından tatlılara kadar geniş menüsüyle dikkat çekiyor. Ferah oturma alanları, self servis hizmet anlayışı ve güler yüzlü personeliyle tesis, Aliağalıların buluşma noktası olmayı hedefliyor. Sabah saatlerinde sıcak poğaça ve çay servisiyle güne başlamak isteyenler için de ideal bir ortam sunuluyor.

Tesiste yer alan kamelyalar ve çocuk oyun grupları sayesinde aileler rahatça vakit geçirirken, çocuklar güvenli bir ortamda eğlenebiliyor.

DOĞAYLA UYUMLU TASARIM VE KÜLTÜREL DOKUNUŞ

ALBEST Meydan’ın çevresi, şehrin yeşil dokusuna uygun şekilde düzenlendi. Peyzaj alanlarıyla bütünleşen modern mimarisi, tesisi sadece bir kafe değil, aynı zamanda kente değer katan bir yaşam alanı haline getiriyor.

Tesisin içerisinde oluşturulan kitap köşesi ise kitapseverler için özel bir alan sunuyor. “Aliağa Kent Kitaplığı”na ait eserlerin yer aldığı bu köşe, ziyaretçilere içeceklerini yudumlarken kitap okuma imkânı tanıyor.

BAŞKAN ACAR: “ALBEST, ALİAĞA’NIN MARKASI OLDU”

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yeni tesisin açılışına ilişkin yaptığı açıklamada, ALBEST markasının Aliağa’da kısa sürede büyük beğeni kazandığını vurguladı:

“ALBEST, artık Aliağa’mızın markası haline geldi. Yeni tesisimizde sıcak-soğuk içeceklerden tatlılara, meşhur İzmir kumrusuna kadar her detay özenle tasarlandı. Amacımız vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmak. ALBEST Meydan’ın Aliağa’ya hayırlı olmasını diliyorum.”