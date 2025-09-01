İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Denizli’nin Buldan ilçesinde günlerdir süren orman yangınına destek verdikten sonra kontrolün sağlanmasıyla birlikte kente dönüş yaptı.

Denizli ve Aydın sınırında başlayan yangın

29 Ağustos’ta Denizli’nin Çatak Mahallesi ile Aydın’ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölge halkını tedirgin eden alevlere hem havadan hem karadan müdahale başlatıldı.

İzmir ekipleri bölgeye sevk edildi

Yangının büyümesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Denizli’ye gönderildi. İzmirli itfaiyeciler, bölgedeki ekiplerle koordineli şekilde çalışarak günlerce yoğun bir mücadele yürüttü.

Havadan ve karadan yoğun çaba

Helikopter ve uçaklarla havadan, arazöz ve itfaiye araçlarıyla karadan süren söndürme çalışmalarında İzmir ekipleri de aktif görev aldı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevler farklı noktalara sıçrasa da ekiplerin kararlı mücadelesi sayesinde yangının ilerlemesi engellendi.

Yangın kontrol altına alındı

Yoğun çalışmaların ardından Denizli’nin Buldan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede büyük bir felaketin önüne geçilmiş oldu.

İzmir İtfaiyesi dönüş yolunda

Görevlerini tamamlayan İzmir İtfaiyesi ekipleri, yangının kontrol altına alınmasının ardından kente dönüş için yola çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarına destek çalışmalarının gerektiğinde süreceğini vurguladı.