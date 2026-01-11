İzmir-İstanbul Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme trafik kazası, otoyolu adeta savaş alanına çevirdi. İstanbul yönünde yaşanan kazada 12 araç birbirine çarptı, 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı.

Kaza Soğucak-Kuyualan arasında meydana geldi

Feci kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu’nun İstanbul istikametinde, Soğucak ile Kuyualan mevkileri arasında yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan çarpışma, kısa sürede büyüyerek zincirleme kazaya dönüştü.

Çok sayıda araç kazaya karıştı

Edinilen bilgilere göre, kazaya hafif ticari araçlar ve otomobillerin de aralarında bulunduğu toplam 12 araç karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine Balıkesir ve Savaştepe’den çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi kaza yerine yönlendirildi. Olay yerine ilk ulaşan ekipler, yaralılara müdahale ederek ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti.

Bir kişi hayatını kaybetti

Kazanın ardından A.D. isimli bir kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 10 kişinin ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Bir yaralının durumu ağır

Yaralılar arasında E.U.’nun durumunun ağır olduğu, bazı yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Trafikte uzun kuyruklar oluştu

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin çalışmasının ardından yol kademeli olarak trafiğe açıldı.

Soruşturma başlatıldı

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı inceleme başlattı.