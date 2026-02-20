Son Mühür / Merve Turan- İzmir’in Bayraklı ilçesi, 21–22 Şubat tarihlerinde uluslararası düzeyde önemli bir teknoloji organizasyonuna sahne olacak.

Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları 2026 Ege Bölge Turnuvası, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. İki gün sürecek etkinlikte yüzlerce genç, robotik, yazılım ve mühendislik alanındaki projelerini sergileyecek.

438 takım teknoloji yarışında buluşacak

Turnuva boyunca toplam 438 takım, 21 farklı kategoride yarışacak. Organizasyonun ilk gününde 212 takım, ikinci gününde ise 226 takım jüri karşısına çıkacak.

Katılımcılar; algoritma geliştirme, problem çözme, mekanik tasarım ve otonom sistemler gibi alanlarda hazırladıkları projelerle performanslarını sergileyecek.

Robotik ve inovasyon tutkunları için büyük buluşma

“Geleceği Kodlayanlar Sahnede!” sloganıyla düzenlenen organizasyon, yalnızca bir yarışma olmanın ötesinde bilim ve teknolojiye ilgi duyan öğrencileri bir araya getiren önemli bir inovasyon platformu niteliği taşıyor.

Robotik kodlama, otonom görev sistemleri ve mühendislik tasarımlarının sergileneceği müsabakalar ziyaretçilere açık olacak.

Bayraklı Belediyesi Rangers takımı da yarışacak

Ev sahibi Bayraklı Belediyesi organizasyona yalnızca destek veren kurum olarak değil, kendi teknoloji takımıyla da katılıyor.

Belediye bünyesinde çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi Rangers Takımı, üç farklı kategoride madalya mücadelesi verecek.

Başkan Önal: “Geleceğin mühendisleri Bayraklı’dan yetişecek”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, organizasyonun gençlere önemli fırsatlar sunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bayraklı’da uluslararası ölçekte bir robot olimpiyatına ev sahipliği yapmak büyük bir gurur. 438 takımın yarışacağı bu organizasyon, çocuklarımız ve gençlerimiz için önemli bir deneyim alanı sunuyor.

Gençlerimizin izleyen değil, üreten ve geliştiren bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Geleceğin mühendisleri, yazılımcıları ve teknoloji üreticileri Bayraklı’dan yetişsin diye çalışıyoruz. Rangers takımımız başta olmak üzere tüm katılımcı gençlerimize başarılar diliyorum.”

Bayraklı iki gün boyunca bilimin merkezi olacak

Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları 2026 Ege Bölge Turnuvası ile Bayraklı, iki gün boyunca bilimin, teknolojinin ve gençliğin enerjisini bir araya getirecek.

Organizasyonun, gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırması ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırması hedefleniyor.