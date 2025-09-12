Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Çin’in Zhejiang Eyaleti Halk Hükümeti heyetini ağırladı. Görüşmede deniz ulaşımı, lojistik, katı atık ve çevre alanlarında iş birliği fırsatları ele alındı.

Zhejiang heyeti İzmir’de

Çin’in Zhejiang Eyaleti Halk Hükümeti Vali Yardımcısı ve Parti Grubu Üyesi Ke Jixin başkanlığındaki heyet, İzmir ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni iş birliği alanlarının değerlendirilmesi amacıyla kente geldi. Heyet, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni de ziyaret ederek Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır ile bir araya geldi. Görüşme, Egemenlik Evi Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selin Sayın Kapancı ile İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Mavi Büyüme Politikaları Birim Başkanı Dr. Saygın Can Oğuz da katıldı.

“Çin’deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, heyetin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “İlettiğiniz her türlü görüş ve tecrübe paylaşımı bizim için çok kıymetli. Konuya hâkim ve donanımlı bir ekibimiz mevcut. Çin’deki gelişmeleri dikkatle takip ediyor, bu gelişmelerin hızını ve önemini görüyoruz. Toplumumuzda Çin’e karşı güçlü bir sempati var. İzmir, iş birliği için son derece isabetli bir tercih olacaktır” dedi.

Yıldır, özellikle katı atık yönetimi ve su temini konularının belediyenin öncelikleri arasında bulunduğunu belirterek, “Bu alanlarda sizlerden gelecek çözüm odaklı önerileri değerlendirmek isteriz. Geleceğe yönelik projelerimizi konuşmak için en kısa sürede yeniden bir araya gelmeyi arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ke Jixin: “İlişkileri daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz”

Zhejiang Eyaleti Halk Hükümeti Vali Yardımcısı ve Parti Grubu Üyesi Ke Jixin, İzmir ile iş birliğini geliştirme konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Jixin, “Ana hedefimiz ulaşım ve lojistik alanlarında stratejik iş birliklerini artırmak ve bu çerçevede İzmir ile ilişkilerimizi daha da ileri taşımaktır. Zhoushan Limanımızdan İzmir’e doğrudan deniz taşımacılığı sınırlı düzeyde de olsa mevcut. İzmir’i daha yakından tanımak, ulaşım altyapınızı, lojistik sistemlerinizi ve işletmelerinizi anlamak bizim için önemli. Bu ziyaretimizin temel amacı, mevcut iş birliğimizi daha ileriye taşıyacak adımları değerlendirmektir” diye konuştu.

Jixin ayrıca, özellikle limanlar, ulaştırma altyapısı ve denizcilik hatlarının geliştirilmesi konularında somut iş birliklerine hazır olduklarını belirtti.

İzmir’in liman potansiyeli anlatıldı

Toplantıda İzmir’in limanları ve deniz ulaşım altyapısı hakkında kapsamlı sunumlar yapıldı. İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, İzmir’in deniz ulaşım envanteri ve sistemin işleyişi hakkında bilgi verdi. Güler, İzmir Körfezi’nde kurulması planlanan tekne bağlama yerleri üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

İZKA Mavi Büyüme Politikaları Birim Başkanı Dr. Saygın Can Oğuz ise kentin yük taşıma limanları hakkında ayrıntılı bilgi sundu. Özellikle Alsancak Limanı ve Aliağa’daki yük limanlarının potansiyeline dikkat çeken Oğuz, bu limanların daha verimli kullanılabilmesi için İzmir ile Zhejiang arasında ortak çalışmalar yürütülebileceğini ifade etti.