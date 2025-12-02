Son Mühür / Atakan Başpehlivan Karabağlar Belediye Meclisi’nin Aralık ayı olağan birinci oturumu Belediye Başkanı Helil Kınay yönetiminde yapıldı. Toplantıda, belediyenin İŞKUR iş birliğiyle yürüttüğü geçici işçi alımına ilişkin teklif komisyonlara gönderildi.

Helil Kınay: İŞKUR ile birlikte geçici işçi alımı gerçekleştiriyoruz

Belirli süreli geçici işçi çalıştırılması için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan belirli süreli işçi vize teklif cetveli ile ilgili önerge oy birliğiyle ilgili komisyonlara gönderildi. Söz konusu önerge hakkında bilgilendirmede bulunan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “İŞKUR ile birlikte geçici işçi alımı gerçekleştiriyoruz. Bununla ilgili olarak rutin olarak her yıl alınan bir karardır. Burada alınan geçici bir çözümdür.” diye konuştu.

Karabağlar Belediyesi’nden İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis

Karabağlar’da bulunan Peker Mahallesi 38573 ada 4 parsel ile 38573 ada 2 parsel arasındaki Lale Paşa Cami yanında bulunan ve imar planında park alanı olarak belirlenen kamuya terkli alan ve ekli krokide sınırları ile yüzölçümü belirtilen alanda Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları taban alanlarının mevzuat kapsamındaki ölçülerini geçmeyecek şekilde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne beş yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili önerge oy birliği ile kabul edilerek, komisyonlara sevk edildi.

Fırat Eroğlu: Biz halkı temsil ediyoruz

Öte yandan, 1/1000 ölçekli Abdi İpekçi, İhsan Alyanak ve Peker Mahalleleri ‘Uygulama Alan Sınırı’ içerisinde imar uygulamaları kapsamında karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek adına hazırlanan plan değişikliği ve plan açıklama raporunun gündemde tekrar kalmasına karar verildi. Rapor ile ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, “Etüd Proje Müdürlüğü bu konuyla ilgili benimle görüşemeyeceğini söyledi. Biz halkı temsil ediyoruz. Buna dikkat edilmesini talep ediyoruz.” diye konuştu.

"Malatya’da bulunan eski hal binası ile Karabağlar’daki bir arsa takas edilmek isteniyor"

Dilek ve temennilerde söz alan ve Malatya’da bulunan eski hal binası ile Karabağlar’da değeri yüksek bir arsanın takas edilmek istendiğini belirten ve konuyla ilgili mercilerden yanıt beklediğini kaydeden CHP meclis üyesi Ulaş Büyükdağ, “Malatya’da bulunan bir eski hal binası ile Karabağlar’daki bir arsa takas edilmek isteniyor. Malatya’daki eski hal binasının değerinin 12-15 milyon Euro olduğu söyleniyor peki takasa verilmiş olan Karabağlar’daki arazinin değeri ise 40 milyon Euro. Biz bu konuyla ilgili gerekli mercilerden yanıt bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Serkan Yıldız: Cumhur İttifakı bugün düşman dediğine yarın dost diyor

Cumhur İttifakı’nın bugün dost dediğine yarın düşman dediğini kaydeden CHP’li Serkan Yıldız, “Esnaf korkuyor, çalışan korkuyor, işveren korkuyor, basın korkuyor. Çünkü yapmış olduğu seçimin şu an ki karşılığı korku imparatorluğundan ibarettir.

Biz bir vekalet verdik, sizi vekil kılıyoruz bizi yönetin dedik. Bizim vekil kıldığımız bizi korkutarak bize yanıt veriyor. Şöyle bir olay daha var senede bir hainlerin dostlarla ve kahramanlarla yerleri değişiyor. Cumhur İttifakı bugün düşman dediğine yarın dost diyebiliyor. Siyasetçinin ve siyasetinde bundan dolayı itibarını kaybetmiş bir siyasi pozisyona gelmiş bulunmaktadır.” dedi.

Fırat Eroğlu: CHP’li arkadaşımıza yanlış bilgiler verilmiş kamu yararına bir ticaret oldu

Malatya’daki eski hal binası ile Karabağlar’daki arsanın takası ile ilgili konuşan ve kamu yararına bir ticaret olduğunu savunan AK Partili Fırat Eroğlu, “Burada yapılan hiçbir çalışma yok olmadığı gibi zaten bu sunum yapılırken de bir yapılan 10 cümle ile anlatıldı. Keşke kentsel dönüşümde yapılmayanlar diye bir sunum yapılsaydı. Bu sunumda ciddi eksiklikler de vardı. Sampaş Holding konuyla ilgili bir tweet atmış.

Bu adamlar orada ofis açmış. Burada plan yapılmadığı için insanlar inşaatına başlayamıyor ve belediyemiz hala ruhsatlar vermeye devam ediyor. Bu ruhsatların nasıl verildiğini çok güzel işler dönüyor. Bu Sampaş Holding, İstanbul firması ancak belediyemizden çıkmıyor. Takas konusunda bence CHP’li arkadaşımıza yanlış bilgiler verilmiş. Orada kamu yararına bir ticaret olmuştur. Verilen bilgi komple yanlıştır.” diye konuştu.