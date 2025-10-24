Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent ekolojisi, iklim değişikliğine uyum ve doğa temelli çözümler alanlarındaki uluslararası işbirliğini en üst seviyeye taşımak amacıyla önemli bir atılım gerçekleştirdi. Kent, dünyanın önde gelen şehirlerini bir araya getiren prestijli bir girişim olan Berlin Urban Nature Pact (Berlin Kentsel Doğa Paktı)'na resmen dahil oldu.

Başkan Tugay'dan 'Tek sağlık' vizyonuyla imza

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Berlin Urban Nature Pact Yıllık Toplantısı, bu uluslararası işbirliğinin başlangıç noktası oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bizzat imzaladığı "Berlin Nature Urban Pact" belgesini, Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner'in ev sahipliğinde gerçekleşen resmi törende yetkililere teslim etti. Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan Mimar Deniz İncesu ve Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan Veteriner Hekim Dr. Ebru Tong temsil etti. Ayrıca, Başkan Tugay'ın kentin tüm paydaşlarını içine alan ve doğayla uyumlu bir yaşam alanı oluşturmayı hedefleyen "Tek Sağlık" yaklaşımıyla şekillenen vizyonu, uluslararası katılımcılarla detaylıca paylaşıldı.

Kentsel Doğa uygulamaları ve deneyim paylaşımı

Üç gün süren kapsamlı program boyunca, katılımcı şehirlerin doğa ile uyumlu kalkınma stratejileri derinlemesine analiz edildi ve iyi uygulama örnekleri paylaşıldı. Şehirler arası bilgi akışını ve iş birliğini artırmaya yönelik ikili görüşmelerin yanı sıra, İzmir'in gelecekte hayata geçirmeyi planladığı çığır açıcı "Rewilding Projesi" için de yol gösterici sunumlar ve değerli deneyimler aktarıldı. Bu paylaşımlar, projenin en sağlam temeller üzerine inşa edilmesine olanak tanıyacak. Toplantıya Austin (ABD), Paris (Fransa), Viyana (Avusturya), Utrecht (Hollanda), Glasgow (İskoçya) ve Nansana (Uganda) gibi farklı coğrafyalardan gelen şehir temsilcileri katıldı. Program kapsamında düzenlenen arazi gezilerinde ise, kentsel alanlardaki doğa uygulamaları yerinde incelenerek başarılı örneklerin nasıl hayata geçirildiği gözlemlendi.

Dirençli ve sürdürülebilir kentler hedefi

Bu uluslararası girişim, kentlerin doğayla bütünleşik, daha dirençli ve sürdürülebilir bir gelişme göstermesini temel amaç olarak belirliyor. Girişim; biyoçeşitlilik, ekosistem hizmetleri, iklim değişikliğine adaptasyon ve toplumsal kapsayıcılık gibi kritik başlıkları tek bir ortak çerçevede ele alıyor. Sözleşmenin imzacı şehirlerinden biri olarak İzmir, doğa temelli çözümlerin kent altyapı planlamasına entegrasyonu, sosyal kapsayıcılığın artırılması ve çok paydaşlı, katılımcı bir yönetişim modelinin geliştirilmesi konularında uluslararası standartlarda örnek uygulamalar hayata geçirmeyi taahhüt ediyor.