Olay, Foça’nın Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet mahallelerinde saat 12.30 sıralarında başladı. Şiddetli yağışın ardından caddeler göle dönerken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Araçlarıyla mahsur kalan 5 kişi jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nun, menfezden geçmeye çalışırken aracının sürüklendiği belirlendi. Kaptanoğlu’nun olay anında kızıyla telefonda konuştuğu, yardım istediği ancak kısa süre sonra bağlantının kesildiği öğrenildi. Telefonunun suya düşmesiyle irtibatın tamamen koptuğu, ardından komşusuna seslenerek yardım talebinde bulunduğu ancak ekipler yetişemeden aracının sele kapıldığı belirtildi.

Araç 1 kilometre uzakta bulundu

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bülent Kaptanoğlu’na ait otomobili, suya kapıldığı noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta buldu. Ancak yapılan incelemede araç boş çıktı. Bölgede su altı arama kurtarma ekipleriyle çalışmalar devam ederken, 19 balıkadamın derede arama yaptığı bildirildi.

Vali Elban çalışmaları yerinde takip etti

İzmir Valisi Süleyman Elban, Foça’ya giderek arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Elban, yaptığı açıklamada Foça’da kısa sürede rekor düzeyde yağış yaşandığını belirterek, “Yaklaşık 1,5 saat içerisinde metrekareye 144 kilogram yağış düştü. Bu yağış sonucunda birçok ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi. Köprüden geçmeye çalışan bir vatandaşımız maalesef sele kapıldı. Aracı 1,5 kilometre ileride bulundu, ancak kendisine henüz ulaşılamadı” dedi.

Elban, arama çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü vurgulayarak, “Şu anda 19 balıkadamımız suyun içinde. Kara ekiplerimiz de tarama faaliyetlerine devam ediyor. Vatandaşımıza ait cüzdan bulundu ancak kendisine henüz ulaşamadık. Çalışmalar sabaha kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.

“169 ev ve iş yerinde su baskını yaşandı”

Foça’da yaşanan sel felaketinin ardından hızlı müdahale gerçekleştirildiğini dile getiren Vali Elban, “İlçemizde toplam 169 ev ve iş yerinde su baskını yaşandı. Ekiplerimiz süratle bu bölgelere ulaştı, tahliye ve temizlik çalışmaları yürütülüyor. Çok şükür can kaybı ya da yaralı bulunmuyor” dedi.

Elban, mağdur vatandaşlar için de önlem alındığını belirterek, “İhtiyaç duyan vatandaşlarımız için kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve kamplar hazırlandı. Gelmek isteyenleri buralarda misafir edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Zarar tespiti başladı, yağışlar güneyde etkili olacak”

Yağışın hafiflemesiyle birlikte zarar tespit çalışmalarına başlandığını kaydeden Elban, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım İl Müdürlüğü ekipleri sahada hasar tespitine başladı. Hedefimiz yarın akşama kadar bu çalışmaları tamamlamak. Kaybolan vatandaşımızın bulunması için sabaha kadar çalışmalar sürecek” dedi.

Vali Elban, gece saatlerinde İzmir’in güneyinde yeni yağışların beklendiğini de hatırlatarak, “Özellikle Seferihisar-Menderes hattında kuvvetli yağış bekleniyor. Tüm ekiplerimiz teyakkuzda. Vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyoruz” uyarısında bulundu.

Foça’da geceyi endişe içinde geçiriyorlar

Bülent Kaptanoğlu’nun kaybolduğu bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürerken, ilçe genelinde su baskınları nedeniyle birçok hane tahliye edildi. Vatandaşlar geceyi tedirgin bir şekilde geçirirken, selin etkili olduğu mahallelerde belediye, AFAD ve itfaiye ekipleri sabaha kadar nöbet tutacak.