Son Mühür/ Beste Temel- Türkiye, sofralık zeytin ihracatında 2024/25 sezonunu 255 milyon dolarlık tarihi bir rekorla kapatmasının ardından, 2025/26 yeni sezonuna da oldukça güçlü bir başlangıç yaptı. 1 Ekim 2025 tarihinde başlayan yeni ihracat sezonunun ilk ayında, sofralık zeytin dış satımı yüzde 13 oranında bir artış kaydederek 22 milyon dolardan 25 milyon dolara ulaştı. Miktarsal bazda ise ihracat, geçtiğimiz sezonun ilk ayı olan 8 bin 337 tondan, bu sezonun Ekim ayında 9 bin 484 tona yükseldi.

Siyah ve yeşil zeytin dış satımında göz kamaştıran yükseliş

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, zeytin çeşitlerine göre ihracat performansını detaylandırdı. Başkan Uygun'un aktardığına göre, sofralık zeytin ihracatının lokomotifi olan siyah zeytin ihracatı, yüzde 9'luk bir artışla 17,8 milyon dolardan 19,5 milyon dolara yükseldi.

Yeni sezona çok daha hızlı bir ivmeyle giren yeşil zeytin ihracatı ise dikkat çekici bir başarı gösterdi. Geçen sezonun ilk ayında 4,2 milyon dolar olan yeşil zeytin ihracatı, bu sezonun Ekim ayında yüzde 28’lik önemli bir artışla 5,5 milyon dolara ulaştı.

300 milyon dolarlık hedefe emin adımlarla

2025/26 sezonuna girerken belirlenen 300 milyon dolarlık sofralık zeytin ihracat hedefine olan inancını koruyan Başkan Uygun, elde edilen ilk ay sonuçlarının hedeflerle uyumlu olduğunu belirtti. Uygun, "Sofralık zeytin ihracat sezonuna hedefimizle örtüşen bir başlangıç yaptık. Bu istikrarlı çizgimizi koruyarak, sezon sonunda ülkemize toplamda 300 milyon dolar döviz girdisi sağlayacağımıza yürekten inanıyoruz. Tüm ihracatçılarımız ve üreticilerimiz için verimli ve başarılı bir sezon geçmesini temenni ediyorum" dedi.

ABD, İngiltere ve Rusya Pazarında çarpıcı artışlar

Sofralık zeytin ihracatında geleneksel pazarların yanı sıra yeni pazarlardaki hızlı büyümeler de öne çıktı. Başkan Uygun'un verilerine göre, Almanya 6,6 milyon dolarlık tutarla en büyük ihraç pazarı olma konumunu sürdürdü. Irak'a yapılan ihracat yüzde 3 artarak 4,3 milyon dolara çıkarken, Romanya ise 2,7 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Ancak asıl sıçrama, gelişmiş ve büyük pazarlarda yaşandı:

ABD: Sofralık zeytin ihracatı yüzde 39 artışla 1 milyon 81 bin dolardan 1 milyon 501 bin dolara yükseldi.

İngiltere: İhracat, 2024 Ekim ayındaki 295 bin dolardan, 2025 Ekim ayında yüzde 194’lük rekor bir artışla 868 bin dolara fırladı.

Rusya Federasyonu: İhracat yüzde 47'lik kayda değer bir artışla 615 bin dolardan 902 bin dolara ulaştı.

Türkiye, yeni sezonun ilk ayı olan Ekim'de toplam 70 farklı ülkeye sofralık zeytin ihracatı gerçekleştirerek küresel pazardaki etkinliğini pekiştirdi.