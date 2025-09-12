Özçelik, yaptığı değerlendirmede İzmir’in su tüketim oranlarına bağlı olarak 16 Kasım 2025 tarihinde sıfır suya erişebileceğini belirtti. Bu tarihin kesin bir gün olmadığını vurgulayan Özçelik, “Barajlardaki su miktarı, yer altı su kullanımı ve kesintilerden doğrudan etkilendiği için 15 Ekim ile 19 Aralık arasında değişkenlik gösterebilir” dedi.

Günlük su kullanımı 500 bin metreküp

İzmir’de günlük su tüketiminin 500 bin metreküp civarında olduğuna dikkat çeken Özçelik, “Barajlarımızda şu an yaklaşık 16,1 milyon metreküp su bulunuyor. Kesintilerden önce günlük kullanım 490 bin metreküp seviyelerindeyken, kesintiler sonrasında bu rakam 160 bin metreküpe kadar geriledi. Bu durum bize yer altı sularının ne kadar stratejik olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Yer altı sularının 3’te 2’si Manisa’dan

Yer altı su kaynaklarının önemine değinen Özçelik, kullanılan suyun büyük bölümünün İzmir dışından geldiğini söyledi:



“Günlük kullanılan yer altı suyunun üçte ikisi Manisa’dan sağlanıyor. Ancak kuraklığın sürmesi ve yağışlardaki azalmanın devam etmesi, yer altı su seviyelerinde de düşüşe yol açacaktır.”

“Yer altı suyu tablaları korunmalı”

Özçelik, aşırı kullanımın ciddi riskler doğurduğunu belirterek, “Yer altı sularının fazla çekilmesi, su tablasında kalıcı azalmaya neden olabilir. Bu nedenle yer altı sularını daha etkin ve kontrollü kullanmak, sürdürülebilirlik açısından hayati öneme sahip” ifadelerini kullandı.