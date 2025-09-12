Son Mühür/Gamze Eskiköy- 19 Mart’ta gerçekleştirilen eylemlerde atılan sloganlar gerekçe gösterilerek 3 sendika yöneticisi hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Savcılık talimatıyla yürütülen süreçte Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube Eğitim Sekreteri Olcay Çalık, Konak MERBEL işyeri temsilcisi Tolga Irmak ve Genel-İş İzmir 3 No’lu Şube Örgütlenme Sekreteri Serhan Demirtaş hakkında işlem yapıldı.
Adliyeye sevk edildiler
Soruşturma kapsamında bugün İzmir Adliyesi’ne sevk edilen sendika yöneticilerinden Olcay Çalık ve Tolga Irmak ve Serhan Demirtaş hakim karşısına çıkarıldı.
3 yöneticiye ev hapsi
Mahkeme; Çalık, Irmak ve Demirtaş'a ev hapsi kararı verildi.
Muhabir: GAMZE ESKİKÖY