Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan ve özel beslenme gereksinimleri olan çölyak ile fenilketonüri (PKU) hastalarına yönelik sosyal desteklerini kesintisiz sürdürüyor. Toplam destek miktarının yaklaşık 3 milyon TL'ye ulaştığı belirtilirken, vatandaşlar kendileri için hayati önem taşıyan özel gıdalara, sağlanan finansal destek ve yerel esnaf iş birliği sayesinde kolayca erişebiliyor. Bu yenilikçi destek modeli, aynı zamanda kent ekonomisine de "can suyu" oluyor.

Mali destek İzmirim kartlar üzerinden ulaştırıldı

Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik yardımlarını bu yıl da büyük bir titizlikle gerçekleştirdi. Çölyak ve fenilketonüri hastalarına yönelik toplamda 2 milyon 880 bin TL tutarında bir ödeme yapıldı. Bu destek, haziran ve ekim ayları olmak üzere iki ayrı dönemde, belirlenen ihtiyaç sahiplerinin İzmirim Kartlarına aktarıldı. Her bir periyotta yurttaşların kartlarına 2 bin 500’er liralık bakiye yüklemesi yapıldı. Bu yöntem sayesinde, nakit yerine kart sisteminin kullanılması, yardımın doğrudan ve sadece glütensiz ve düşük proteinli ürün alımında kullanılmasını sağlıyor.

Yerel esnaf canlanıyor, erişilebilirlik artıyor

Belediyenin bu destek mekanizmasının en önemli özelliklerinden biri, yerel ekonomik kalkınmayı desteklemesi oldu. Kentteki çölyak ve fenilketonüri hastaları, kendilerine tahsis edilen bu bakiyeleri kullanmak üzere BizVarız sistemi üzerinden (bizvariz.izmir.bel.tr) kendilerine en yakın anlaşmalı market ve satış noktalarını kolayca tespit edebiliyor. Bu sistem, hem hastaların gereksinim duyduğu glütensiz ve düşük proteinli gıda maddelerine coğrafi olarak daha pratik ulaşımını sağlıyor hem de bu özel ürünleri satan yerel iş yerlerinin ve küçük esnafın ticari hacmini artırarak onlara önemli bir ekonomik destek sunuyor. Dolayısıyla, bu sosyal yardım projesi, hem sosyal refahı hem de yerel kalkınmayı aynı anda hedefleyen çift yönlü bir strateji olarak öne çıkıyor.

Halk Ekmek Fabrikası’ndan özel üretimler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sadece nakdi destekle yetinmeyip, temel gıda maddelerine erişimi kolaylaştırmak adına üretim de yapıyor. Çiğli’de bulunan Halk Ekmek Fabrikası, özellikle çölyak hastalarının güvenle tüketebileceği özel formüllü glütensiz ekmekleri titizlikle üretiyor. Aynı şekilde fenilketonüri (PKU) hastaları da bu tesislerde üretimi devam eden glütensiz ekmeklerden düzenli olarak faydalanabiliyor. Büyükşehir, bu adımla, özel beslenme gereksinimi olan yurttaşların temel gıda ihtiyacını karşılamada yüksek maliyetli ve ulaşımı zor olan bu ürünleri, güvenilir ve daha uygun koşullarda sunma sorumluluğunu üstlenmiş oluyor.