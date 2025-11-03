Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, partinin iktidara gelişinin 23. yıl dönümü münasebetiyle kapsamlı bir mesaj yayımladı. Başkan Saygılı, 3 Kasım 2002 tarihini Türkiye'nin kaderinin değiştiği bir dönüm noktası olarak nitelendirirken, partinin başarısının sırrının sadece iktidar olmakla yetinmeyip "milletin gönlünde yer etmek" olduğunu belirtti.

3 Kasım 2002: İradenin tarih sahnesine yeniden yazıldığı gün

Başkan Saygılı, mesajına 3 Kasım 2002 tarihinin önemini vurgulayarak başladı ve bu günü "Türkiye’nin kaderinin değiştiği, milletin iradesinin yeniden tarih sahnesine yazıldığı o kutlu gün" olarak tanımladı. 23 yıllık bu yolculuğu gurur, onur ve aynı ilk günkü heyecanla idrak ettiklerini dile getiren Saygılı, bu sürecin lideri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleriyle yola çıkışının, Türkiye'ye sadece siyasi bir değişim değil, aynı zamanda köklü bir "medeniyet dirilişi" yaşattığını ifade etti.

Milletle yürüyen anlayışın eseri

AK Parti'nin bu "kutlu yürüyüşünün", millete sırtını dönmeyen ve milletin sesiyle yol yürüyen bir siyaset anlayışının doğrudan bir sonucu olduğunu belirten Saygılı, partinin başarısını insana verdiği değere bağladı. Mesajında, 23 yıllık dönemde Türkiye'nin, sağlıktan ulaşıma, enerjiden savunma sanayine, eğitimden sosyal politikalara kadar hayati öneme sahip her alanda adeta bir çağ atladığının altını çizdi. Bu ilerlemelerin temelinde, çıkar ilişkileri yerine "dava bilinci" ve "önce insan" diyen bir siyaset felsefesinin yattığını vurguladı. Saygılı'ya göre AK Parti'nin kalıcı farkı, sadece sandıktan güç almak yerine, doğrudan milletin gönlünde taht kurmayı başarmış olmasıdır.

Türkiye Yüzyılı vizyonu ve İzmir'in rolü

Cumhuriyetin ikinci asrına girerken, partinin "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ile yepyeni bir dönemin kapılarının aralandığını belirten Saygılı, bu vizyonun kapsamını detaylandırdı. "Türkiye Yüzyılı"nın; mazlumun umudu olma, güçlü Türkiye'nin inşası ve yerli-milli kalkınmanın ta kendisi olduğunu dile getirdi. İzmir İl Başkanı olarak, İzmir'in de bu büyük davanın ve kutlu yürüyüşün öncü neferlerinden biri olduğunu vurgulayan Saygılı, liderlerinin rehberliğinde kentin her köşesine hizmet, üretim ve eser siyasetini taşımakta kararlı olduklarını ifade etti. Mesajını, 3 Kasım'ı milletin iradesine, adaletine ve özgüvenine kavuştuğu bir milat olarak yineleyerek tamamlayan Saygılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde “Türkiye Yüzyılı”nı, İzmir’in yüzyılı yapma kararlılığıyla yollarına devam edeceklerini belirten güçlü bir çağrıda bulundu: "Durmak yok, yola devam!"