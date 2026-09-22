İzmir polisi, kotalı ve iziniz avcılığa geçit vermiyor. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelbahçe’de düzenledikleri rutin devriye sırasında şüphe üzerine iki aracı durdurdu. Bagajlar açıldığında ortaya çıkan tablo, kaçakçılığın boyutunu gözler önüne serdi: Tam 3 ton mavi yüzgeçli orkinos.

Yarım milyon liralık kaçak av bagajdan çıktı

Piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu hesaplanan orkinoslar, mevzuat gereği sıkı kotalarla korunan türler arasında yer alıyor. Deniz polisi, kaçak avlanan balıkların nakledilmesine fırsat vermeden el koydu. Su ürünleri ve taşımada kullanılan iki araç doğrudan muhafaza altına alındı.

Kaçakçılık denizde başladı, karada bitti.

Şüpheliler hakkında çifte işlem yapıldı

Yakalanan şahıslar için süreç hızlı işledi. Emniyet birimleri, olayla bağlantılı şüpheliler hakkında hem adli hem de idari işlem başlattı.

Sadece balık avlamadılar, aynı zamanda yasaları ve deniz ekosistemini hiçe saydılar.

Deniz polisinin sahadaki denetimleri aralıksız sürüyor. Kural dışı avcılıkla mücadelede taviz verilmeyecek. Kaçakçıların iştahını kabartan bu değerli türlerin korunması için karada ve denizde nöbet devam ediyor.

