Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür TV’de Tunç Erciyas’ın hazırlayıp sunduğu Sıcak Bakış programına konuk olan Nöroloji Uzmanı Dr. Muharrem Anıl Gürkan, inme belirtileri ve erken müdahalenin önemi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Nöroloji Uzmanı Dr. Muharrem Anıl Gürkan, inme ile ilgili Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

İnme belirtileri nelerdir?

Gürkan, inme belirtilerinin fark edilmesinin hayati önem taşıdığını belirterek, “Karşınızdaki kişinin konuşmasına bakın” dedi.

Yüzde kayma, konuşmada bozulma, kollarda güçsüzlük veya denge kaybı gibi belirtilerin geçici olsa dahi hafife alınmaması gerektiğini belirten Gürkan, bu durumun daha büyük bir felcin veya tsunaminin habercisi olabileceğini ifade etti.

İlk 4 saat önemi!

Damar tıkanıklığı başladığı andan itibaren ilk 4 saatin son derece kritik bir eşik olduğunu ifade eden Gürkan, bu altın saatler içerisinde hastaneye ulaşıldığında tıkanan damarın açılabileceğini ve beyin dokusunun kurtarılabileceğini aktardı.

Beyin zamandır

İlk 4 saatte gerçekleştirilen erken müdahalenin, hastayı ömür boyu sürebilecek konuşma kaybı, yatağa bağımlılık veya kalıcı felç gibi ağır tablolardan tamamen koruyabileceğinin altını çizdi.

Gürkan, inme belirtilerinin geçici olması durumunda dahi bu belirtilerin önemsenmesi ve müdahalenin geciktirilmemesi gerektiğine dikkat çekti.