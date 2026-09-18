Son Mühür- CHP Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Memet Eren, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediyesi Meclis Üyesi Doğuş Bayır’ın 28 Haziran’dan bu yana ev hapsinde bulunmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Eren, devam eden yargı sürecine müdahale edilmemesi gerektiğini vurgularken, uygulanan tedbirin geçen süreyle birlikte yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

“81 gün, bir insanın hayatında çok uzun bir süre”

Konuşmasına seçmen iradesine vurgu yaparak başlayan Eren, Doğuş Bayır’ın 81 gündür ev hapsinde olduğunu hatırlattı. Eren, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Güzelbahçe Belediyesi Meclis Üyemiz Doğuş Bayır, 28 Haziran tarihinden bu yana, bugün itibarıyla tam 81 gündür ev hapsinde. 81 gün… Bir insanın hayatında çok uzun bir süre. Bir ailenin hayatında çok uzun bir süre. Ama seçilmiş bir kamu görevlisinin, kendisini seçen insanlarla arasına konulan mesafe açısından baktığımızda çok daha anlamlı bir süre” ifadelerini kullandı.

“Yargılamanın içeriğine müdahale etmek görevimiz değil”

Yürütülen soruşturma ve yargılama sürecine müdahale etmek istemediklerini belirten Eren, hukuk devleti ve masumiyet karinesine dikkat çekti. Eren, “Elbette yürüyen soruşturmanın içeriğine ve yargının vereceği karara müdahale etmek bizim görevimiz değil. Hukuk devletine, yargının bağımsızlığına ve masumiyet karinesine inanıyoruz. Tam da bu nedenle bugün şu soruyu sormak istiyoruz: Bir adli kontrol tedbiri, geçen zamanla birlikte fiilen bir cezaya dönüşmemeli. Doğuş Bayır hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor. Buna rağmen 81 gündür evinden çıkamıyor, görevini özgürce yerine getiremiyor. Onu seçen insanların iradesi ise hâlâ orada” diye konuştu.

“Seçim günü verilen olaylar ortadan kalkmadı”

Bayır’ın meclis üyeliğine seçilmesiyle birlikte ortaya çıkan seçmen iradesinin devam ettiğini belirten Eren, seçilmiş bir meclis üyesinin görevini yerine getirememesi üzerinden ölçülülük tartışması yapılması gerektiğini söyledi. Eren, “Seçim günü verilen oylar ortadan kalkmadı. Temsil ettiği yurttaşların sorunları bitmedi. Ancak onların seçtiği meclis üyesi 81 gündür bu görevi gerektiği gibi yerine getiremiyor. Burada hepimizin sorması gereken soru şudur: Bir tedbirin amacı ile ortaya çıkardığı sonuç arasında hâlâ ölçülülük var mı? Biz kimse için ayrıcalık istemiyoruz" dedi.

“Tedbir, kişiyi peşinen cezalandıran bir sonuca dönüşmemeli”

Adli sürecin devam ettiğini ve suç varsa bunun hukuk içerisinde ortaya çıkarılması gerektiğini belirten Eren, ancak kesinleşmiş bir hüküm bulunmadan uygulanan tedbirlerin fiili cezaya dönüşmemesi gerektiğini söyledi. Eren, “Biz yalnızca şunu söylüyoruz: Suç varsa hukuk içinde ortaya çıkarılır, yargılama yapılır ve karar verilir. Ancak hüküm kesinleşmeden uygulanan tedbirler, kişiyi peşinen cezalandıran bir sonuca dönüşmemelidir. Doğuş Bayır’ın ev hapsinin, geçen süre ve mevcut koşullar dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesini ve hukuken mümkünse kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.

“Bugün burada onun yerine karar veremiyoruz”

Meclis olarak yargının yerine geçmediklerini vurgulayan Eren, buna karşın Bayır’ın seçildiği Meclis’te görevini yerine getirememesinin yarattığı duruma dikkat çekti.

Eren sözlerini şöyle tamamladı:

“Onun seçildiği Meclis olarak, 81 gündür boş kalan o koltuğun ve temsil edilmeyi bekleyen yurttaşların sesini duyuruyoruz. Hukukun üstünlüğüne, adaletin ölçüsüne ve seçmen iradesine inanarak…”