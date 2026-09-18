Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçmiş yıllarda CHP'de de önemli görevler üstlenmiş olan YENİ Parti Güzelbahçe İlçe Yöneticisi Altan Güzel, yayınladığı açıklamasında ilçe başkanlığı için aday olacağını duyurarak, önemli açıklamalarda bulundu.

Altan Güzel: Yurttaşımıza açık, sözümüz net, hedefimiz iktidar

Adaylık sürecinin kişisel bir makam yarışı olmadığını vurgulayan ve hedeflerinin iktidar olduğunun altını çizen YENİ Parti Güzelbahçe ilçe Başkan Adayı Altan Güzel, “Sıfırdan bir örgüt kurmanın ne demek olduğunu ve ne kadar büyük bir emek gerektirdiğini hep birlikte yaşayarak gördük.

Şimdi sıra, ortaya konulan bu emeği kalıcı ve güçlü bir örgüt yapısına dönüştürmekte. Benim adaylığım kişisel bir makam yarışı değil, Güzelbahçe örgütünü daha da güçlendirme iradesidir. Kapımız her yurttaşımıza açık, sözümüz net, hedefimiz iktidar” dedi.

"Güzelbahçe’den başlayarak iktidar hedefine yürüyeceğiz”

Ayrıca, açıklamasında başkanlık süreciyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde de bulunan YENİ Partili Güzel, ilçede güçlü bir örgüt yapısını kuracaklarını vurgulayarak, konuyla şu ifadeleri kullandı: "Güzelbahçe’de üyelerimizin söz sahibi olduğu, sorumluluğun paylaşıldığı, kurumsal hafızası güçlü ve ortak akılla hareket eden bir örgüt yapısını önemsiyoruz.

Siyasetin yalnızca seçim dönemlerinde değil, günlük yaşamın içerisinde ve toplumun farklı kesimleriyle sürekli temas halinde yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Güzelbahçe’de güçlü bir örgüt yapısının temelinin birlik, güven, disiplin, ortak akıl ve dayanışmadan geçtiğine inanıyorum.

Farklı düşüncelerin özgürce ifade edildiği, herkesin kendisini bu yapının bir parçası olarak gördüğü ve sorumluluğu birlikte üstlendiği bir çalışma anlayışını hayata geçirmek istiyoruz. Güzelbahçe’den başlayarak iktidar hedefine yürüyeceğiz”