Son Mühür/ Merve Turan- Sahil hattındaki yoğunluğu azaltmak amacıyla hayata geçirilen projede toplam 24,5 metre genişliğinde, çift gidiş–çift geliş olmak üzere dört şeritli ulaşım sağlandı. Yol üzerinde bisiklet yolu, park cepleri ve yaya kaldırımları bulunuyor.

Toplam 87 milyon 350 bin liralık yatırımla yürütülen projede İZSU Genel Müdürlüğü de yağmur suyu ve atık su altyapısının yenilenmesi için kapsamlı çalışmalar yaptı.

Peyzaj düzenlemeleri tamamlandı

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İZBETON’un çalışmaları sonrası Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından bulvarın peyzaj düzenlemesi gerçekleştirildi. Refüjlerde ve kavşaklarda kurakçıl bitkiler, ağaçlar ve doğal taşlar kullanılarak bölgeye estetik bir görünüm kazandırıldı. Açılışın ardından yol, yürüyüş ve bisiklet rotası olarak da vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlandı.

Proje Maltepe Askeri Lisesi’ne kadar uzatılacak

Projenin ikinci etabı tamamlandığında 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı’nın Maltepe Askeri Lisesi’ne kadar uzatılması planlanıyor. Yalı ve Maltepe mahallelerini kapsayan toplam 4 bin 250 metrelik güzergâhın, özellikle Mithatpaşa Caddesi’ndeki liman ve balık hali önünde oluşan trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltması hedefleniyor.

Vatandaşlardan olumlu dönüşler

“Yarım saat süren yol artık daha hızlı”

Güzelbahçe sakini Soner Tanrıkulu, yıllardır yaşanan trafik yükünün hafiflediğini belirterek şunları söyledi:

“Hafta içi ve hafta sonu akşam saatlerinde limandan gece pazarına kadar gitmek yarım saati buluyordu. Birinci etabın açılmasıyla bu sorun çözüldü, ulaşım çok daha kolay hale geldi.”

“Güzelbahçe’mize değer katan bir çalışma”

Yalı Mahallesi sakini Zehra Sevinç Baysefer, düzenlemenin bölgeye yeni bir görünüm kazandırdığını ifade ederek şöyle konuştu:



“Başkanımız Dr. Cemil Tugay’a teşekkür ediyoruz. Hafta sonu yaşadığımız trafik sıkışıklığına çözüm olacağına inanıyoruz. Yol genişliği, temizliği ve doğaya uygun düzenlemesiyle Güzelbahçe’ye değer kattı.”

“Ulaşımı kolaylaştırdı, esnafa da katkı sağlayacak”

Bölge sakinlerinden Yılmaz Öncel ise yolun uzun yıllardır beklendiğini söyledi:

“Önceden burada yol yoktu, bahçelikti. Bu çalışma hem sahil yolunu rahatlattı hem de bu tarafta oturanlar için ulaşımı kolaylaştırdı. Urla’ya gidecekler artık Seferihisar Caddesi’ne bağlanarak daha hızlı ulaşacak. Bisiklet ve yürüyüş yolu da çok güzel oldu.”

87 milyonluk altyapı yatırımı

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 51 milyon 750 bin TL, İZSU Genel Müdürlüğü’nün 35 milyon 600 bin TL olmak üzere toplam 87 milyon 350 bin TL yatırım yaptığı altyapı çalışmaları kapsamında:

4 bin 342 metre yağmur suyu hattı,

400 adet tekli ızgara,

1.808 metre atık su şebekesi hattı inşa edildi.

Yağmur suları iki farklı noktadan Bozukiçi Deresi’ne deşarj ediliyor, atık sular ise Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi’ne yönlendiriliyor. Proje sayesinde bölgedeki yağmur suyu ve atık su kaynaklı altyapı sorunlarının kalıcı olarak giderilmesi hedefleniyor.