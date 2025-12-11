Son Mühür/ Beste Temel- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti'ni yeniden denizle buluşturacak olan 'Büyük Kanal Projesi'nin ilerleyişini Selçuk'ta bizzat inceledi. Toplamda 3 milyar TL bütçeli ve üç aşamalı projenin ikinci etabında çalışmalar hız kesmeden devam ederken, Saygılı, projenin tamamlanmasıyla Efes'in, Türkiye'nin ve Ege'nin en büyük turizm cazibe merkezlerinden biri haline geleceğini vurguladı.

Büyük Kanal Projesi: Efes Turizmine Yeni Bir Çağ Açıyor

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Selçuk ziyaretinde İlçe Başkanı Hakan Bayraklı'nın eşliğinde, antik kente özel teknelerle ulaşımı sağlayacak olan Efes Antik Kent Kanal Projesi'nin inşaat alanını gezdi. Başkan Saygılı, burada yaptığı kapsamlı değerlendirmede, bu stratejik yatırımın yalnızca Selçuk ilçesi için değil, tüm İzmir ve Türkiye turizmi için bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

Saygılı, antik kente deniz yolunun açılmasıyla ziyaretçilerin farklı bir deneyim yaşayacağını belirterek, "Efes'in denizle yeniden bütünleşmesi, bölgeye özgün bir kimlik kazandıracak ve Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olma potansiyelini zirveye taşıyacak. Proje sayesinde Selçuk'un ekonomik değeri artacak ve bölge ticaretine dolaylı olarak büyük bir canlılık gelecektir," dedi.

3 etaplı dev yatırımın aşamaları

Toplam yatırım bedeli 3 milyar TL olan projenin mevcut durumu hakkında detaylı bilgi veren Başkan Saygılı, üç aşamalı planın ilerleyişini şu şekilde özetledi:

1. Etap Tamamlandı: Altyapı iyileştirmelerini içeren birinci aşama başarıyla sonuçlandı. Bu kapsamda Serapis Tapınağı'nın restorasyonuna başlanması, Yedi Uyuyanlar Mağarası'ndaki çalışmaların sonuna gelinmesi ve Liman bölümünün tamamlanarak 1 milyar TL'lik yatırımın hayata geçirilmesi sağlandı.

2. Etap Hızla Devam Ediyor: Mevcut durumda ikinci aşama çalışmaları devam etmektedir. Bu etapta Efes Karşılama Merkezi inşa ediliyor. Merkez, 180 otobüs kapasiteli modern otoparkı ve 61 adet ticari dükkânı ile bölgenin ziyaretçi ağırlama kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

3. Etap Hazırlanıyor: Üçüncü ve son etap ise buggie (küçük elektrikli araç) yolları, elektrik altyapısının yenilenmesi ve çevre düzenlemesi (peyzaj) çalışmalarını kapsayacak.

Öte yandan, Efes Antik Kent Kanalı'nın Denize Çıkış Yapıları Projesi kapsamında 300 metre ve 275 metre uzunluğunda iki adet dalgakıranın inşa edilmesi planlanıyor ve tarama çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu hayati yatırımın ihalesi geçtiğimiz hafta (4 Aralık) yapılmış olup, süreç şu anda ihale komisyonunun nihai karar aşamasında bulunuyor.

Gece müzeciliği ve hükümet desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı "Gece Müzeciliği" uygulamasına da değinen Saygılı, bu sayede Efes Antik Kenti'nin gün batımından sonra da ziyarete açık olduğunu ve bu yenilikle kentin büyüsünün günün her anında yaşanabilir hale geldiğini belirtti.

Başkan Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, AK Parti hükümetlerinin her zaman tarihe, kültüre ve turizme sahip çıkan bir vizyonla hareket ettiğini ve İzmir’in kadim mirasına değer katmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Selçuk'un bereketli topraklarına vurgu: Çiftçiye tam destek

Selçuk programının ikinci bölümünde Gökçealan Mahallesi'nde zeytin hasadına katılan Başkan Bilal Saygılı, tarım sektörüne olan önemi bir kez daha vurguladı. Saygılı, “Selçuk, bereketli coğrafyasıyla sadece İzmir’in değil, tüm Türkiye’nin en değerli tarım üretim merkezlerinden biridir. Zeytin, nar, mandalina, ayva, şeftali, üzüm, incir gibi ürünler; Selçuk’un verimli topraklarından doğan, alın teri ve emeğin sembolüdür,” şeklinde konuştu.

Üreticilerin emekleriyle yetişen bu ürünlerin artık global pazarlara ulaştığını belirten Saygılı, Selçuklu çiftçilerin Türkiye ekonomisine kattığı değeri övdü. AK Parti hükümetlerinin her zaman çiftçinin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini dile getiren Başkan, "Sağladığımız desteklerle üreticimizin gücünü artırdık. Modern tarımı, verimli üretimi ve ihracat odaklı vizyonu hep birlikte büyütüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, bu ülkenin zenginliği, toprağında ve o toprağa emek veren çiftçisindedir," ifadelerini kullandı.

Başkan Saygılı konuşmasını, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, üretenin ve emek verenin yanında durmaya; tarımıyla, sanayisiyle ve kültürüyle İzmir'i, 'Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirlerinden biri yapma kararlılığımızı sürdüreceğiz," sözleriyle tamamladı.