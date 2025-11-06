Son Mühür/ Merve Turan - Anma programı, 10 Kasım Pazartesi sabahı saat 08.50’de Aliağa Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek çelenk sunma töreniyle başlayacak. Törende ilk olarak kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri adına çelenkler Atatürk Anıtı’na sunulacak. Ardından saat 09.05’te sirenler eşliğinde ülke genelinde olduğu gibi Aliağa’da da iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Tören boyunca Atatürk’ün aziz hatırasına duyulan saygıyı simgeleyen bayraklar yarıya indirilecek. İlçede sirenlerin çalmasıyla birlikte trafik ve yaya akışında duran vatandaşlar saygı duruşuna eşlik edecek.

Tüpraş Halk Eğitim Merkezi’nde oratoryo programı

Resmi törenin ardından saat 10.00’da anma etkinlikleri Tüpraş Halk Eğitim Merkezi’nde devam edecek. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak, ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılacak.

Öğrenciler tarafından hazırlanan “Atatürk” konulu oratoryo sahnelenecek. Programda ayrıca Atatürk’ün yaşamı, Cumhuriyet’in kuruluş süreci ve ulusal bağımsızlık mücadelesini anlatan barkovizyon gösterimlerinin yer alacağı, öğrencilerin dans ve koro performanslarının da sunulacağı belirtildi.

Aliağa’da Atatürk sevgisi bir kez daha vurgulanacak

Aliağa Kaymakamlığı program kapsamında tüm vatandaşları törenlere davet ederken, ilçede okullarda ve kamu kurumlarında gün boyu Atatürk’ün fikirleri, Cumhuriyet kazanımları ve ulusal birlik duygusu üzerine çeşitli etkinlikler planlandı.

Aliağa Belediyesi ve ilçe protokolünün katılması beklenen etkinliklerde Atatürk’ün bıraktığı değerlere sahip çıkma mesajı öne çıkacak. Okullarda şiir dinletileri, özel sınıf etkinlikleri, Atatürk temalı sergiler ve tarih sunumları ile öğrencilerin bilinçlenmesi hedefleniyor.

Ulaşım ve güvenlik önlemleri

10 Kasım programı kapsamında Aliağa’da ilgili kurumlar tarafından gerekli güvenlik ve trafik düzenlemeleri yapılacak. Cumhuriyet Meydanı ve Tüpraş Halk Eğitim Merkezi çevresinde tören boyunca trafik kontrollü şekilde yönlendirilecek.