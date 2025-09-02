Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) bünyesinde düzenlenen Çim Konserleri, Türkiye'nin önde gelen rap sanatçılarından Ceza'yı ağırladı. Kültürpark'taki konser alanını hınca hınç dolduran on binlerce müziksever, Ceza'nın enerjik sahne performansıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

Barış ve kardeşlik mesajı

Sahneye çıkan Ceza, coşkulu kalabalığı selamladıktan sonra anlamlı bir konuşma yaptı. Yakın zamanda kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı anan sanatçı, aynı zamanda 1 Eylül Dünya Barış Günü'nün önemine de vurgu yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" sözünü hatırlatan Ceza, tüm dünyada barış ve kardeşlik dilinin hakim olmasını temenni ettiğini dile getirdi. Sanatçının bu çağrısı, kalabalıktan büyük alkış aldı.

Fuar konserleri devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşen 94. İEF, farklı sanatçı ve grupların katılımıyla müzik ziyafeti sunmaya devam edecek. Çim Konserleri kapsamında önümüzdeki günlerde birbirinden ünlü isimler sahne alacak. Program akışına göre, 2 Eylül'de Nihat Sırdar ile 90'lar Kafası, 3 Eylül'de Derya Uluğ, 4 Eylül'de Gripin, 5 Eylül'de Mustafa Sandal ve 6 Eylül'de Selda Bağcan sevenleriyle buluşacak.

Fuarın son haftasında ise 7 Eylül'de Sertab Erener, 8 Eylül'de Duman ve finalde, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 103. yıldönümünde Mor ve Ötesi sahne alacak. Tüm konserler saat 21.15'te başlayacak ve İzmirlilere müzik dolu anlar yaşatmaya devam edecek.