Son Mühür/ Beste Temel- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Güzelbahçe İlçe Kongresi, “Onur Günay Kongresi” adıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Mevcut İlçe Başkanı Devrim Seyrek, delegelerin tam desteğini alarak güven tazeledi ve ikinci kez başkanlık koltuğuna oturdu. Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, parti yöneticileri, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Tutuklu İl Başkanı Aslanoğlu'ndan mesaj

Kongre, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. CHP İzmir İl Sekreteri Dr. Tevfik Türk, tutuklu bulunan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun salona özel mesajını okudu. Aslanoğlu, mesajında, milletin iradesine yönelik kayyum atamalarını eleştirdi ve partililere birlik ve direniş çağrısında bulundu. "Halkın sandıkta verdiği yetkinin gasp edilmesine asla boyun eğmeyeceğiz" diyen Aslanoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin baskılara karşı direnişin partisi olduğunu vurguladı. "Benim özgürlüğüm kısıtlanmış olabilir, fakat sesim sizlere ulaşıyorsa bilin ki bu, halkın sesidir ve halkın sesi asla kısılamaz" sözleriyle partililere umut aşıladı.

"İktidar yolunda yılmadan yürüyeceğiz"

Yeniden başkan seçilen Devrim Seyrek, konuşmasına kongreye adı verilen Onur Günay'a iktidar sözü vererek başladı. "Bizim aklımızda da, fikrimizde de tek bir hedef var: İktidar, iktidar, iktidar!" sözleriyle partisinin ana hedefini net bir şekilde ortaya koydu. Seyrek, mevcut siyasi duruma eleştirilerde bulunarak, "Tek adam rejimlerinin kaderi budur: Gelirler, zulmederler ve sonunda giderler" dedi. Parti içi birlik ve beraberliğin önemine değinen Seyrek, "Güzelbahçe’nin başarısı, belediye başkanı ile ilçe başkanının uyumundan gelmiştir. Biz et ve tırnak gibi olduk" diyerek, bu uyumun devam edeceğini vurguladı. Delegasyon yapısındaki yenilenmeye dikkat çeken Seyrek, 180 delegenin 137'sinin ilk kez seçildiğini ve bu sayede partinin daha dinamik bir yapıya kavuştuğunu söyledi. Şeffaflık vurgusu yaparak delege listesini önceden sosyal medyada paylaştıklarını belirten Seyrek, "Birbirimizi kandırmanın, ayak oyunları yapmanın, birbirimizin önünü kesmenin sırası değildir" diyerek birlik çağrısını yineledi.

"Tek hedefimiz iktidar, iktidar, iktidar!"

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay da kongrede yaptığı konuşmada, “Bugün bizim bayramımız, bizim direnişimiz, bizim iktidar yürüyüşümüzdür” ifadelerini kullandı. Konuşmasına tutuklu İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski başkanlar Tunç Soyer ve Zeydan Karalar ile Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını getirerek başlayan Günay, "Ekrem Başkanımız bana 'Ben hazırım, Güzelbahçe de hazır olsun. Çalışın, inanın, iktidara geliyoruz!' dedi" diyerek parti tabanına moral verdi.

Parti içindeki "hainlere" sert eleştirilerde bulunan Günay, "Dün birlikte siyaset yaptığımız kişiler bu partiyi hançerlediler. Bugün açığını kapattığını sananlar yarın biz iktidara geldiğimizde bedelini ağır ödeyecekler" dedi. Kongrenin birlik ve dayanışma kongresi olduğunu vurgulayan Günay, "Tek hedefimiz var: İktidar! İktidar! İktidar!" sloganını tekrarladı.

Mücadele çağrısı ve güven tazeleyen yönetim

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Blok liste ile yapılan seçimde, 180 delegenin 165'i oy kullandı ve geçerli oyların tamamını alan mevcut İlçe Başkanı Devrim Seyrek, bir dönem daha görev yapma yetkisi aldı. Yeni yönetimiyle birlikte fotoğraf veren Seyrek, mücadeleye devam edeceklerini ve Ankara'daki "Tandoğan buluşması"nda yer alacaklarını belirtti. Günay, konuşmasını "Ayağa kalkın, iktidara gidiyoruz!" sözleriyle bitirirken, partililerin coşkusu doruğa ulaştı.