Son Mühür/Gamze Eskiköy- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çeşme’de aldığı plan değişikliği, ilçenin en önemli turistik tesislerinden biri olan Reges Oteli’nin rezidansa dönüştürülmesinin önünü açtı. Karara sert tepki gösteren Çeşme Çevre Derneği, bu adımın turizmi baltalayacağını, kamu yararını yok sayarak yalnızca belirli çevrelere rant sağlayacağını belirtti.

İlçeye hiçbir fayda sağlamayacak!

Dernek tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 12.09.2025 tarihli toplantısında, Çeşme Sakarya Mahallesi 5547 ada 1 parsel ve Boyalık Mahallesi 210 ada 17 parsel için alınan plan değişikliği kararı gündeme gelmiştir. Söz konusu değişiklikle mevcut

“Turistik Tesis Alanı” kararı kaldırılarak “Ticaret + Turizm Alanı (TİCT)” fonksiyonu getirilmektedir. Bu karar, Çeşme’nin turizm kimliği ve geleceği açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Çeşme’nin İhtiyacı Otel, Rezidans Değil!

Çeşme’nin turizme katkısı, yatak kapasitesi yüksek, uluslararası standartlarda otellerin varlığıyla mümkündür. Ancak otel ruhsatı ile inşa edilen yüksek katlı binaların, plan değişiklikleri ile rezidansa çevrilerek konut olarak satılması, ilçeye hiçbir fayda sağlamadığı gibi turizme ağır bir darbe vurmaktadır. Bu noktada özellikle Çeşme’nin en güzel otellerinden biri olan Reges Oteli’nin de bu plan değişikliğiyle rezidansa dönüştürülmek istenmesine karşı olduğumuzu önemle vurguluyoruz. Reges gibi otellerin rezidans haline getirilmesi, Çeşme turizmine hiçbir katkı sağlamayacak, aksine turistik yatak kapasitesini azaltarak bölgenin uluslararası turizmdeki cazibesini zayıflatacaktır.

Son yıllarda 30’a yakın otel bu şekilde rezidansa dönüştürülmüş, Çeşme’nin yatak kapasitesi hızla azalmış, buna karşın milyonlarca dolarlık haksız rant elde edilmiştir. Bu yapılaşmalar, turizme yatırım değil, rant odaklı emlak spekülasyonu anlamına gelmektedir.

Çağrı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne

Çeşme’nin Turizmine ve Halkına Zarar

Rezidanslaşma, turistik yatak kapasitesini azaltmakta,

Çeşme esnafı ve turizm emekçisinin gelir kaynağını daraltmakta,

Kıyılara erişimi zorlaştırmakta ve kamusal alanları daraltmaktadır.

Kamu yararı gözetilmeden yapılan bu plan değişiklikleri, Çeşme’nin doğal ve kültürel değerlerini yok etmekte, yalnızca

belirli çevrelere rant sağlamaktadır.

Çağrımız İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne

Çeşme Çevre Derneği olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni bu plan değişikliğini yeniden değerlendirmeye ve iptal etmeye

davet ediyoruz. Çeşme’nin geleceği, otelleri rezidansa dönüştüren rant odaklı projelerde değil; doğasıyla, kültürüyle, tarımıyla ve

turizmiyle sürdürülebilir kalkınmada yatmaktadır. Bu plan değişikliğinin gerçekleşmesi halinde, Çeşme’nin geleceğini korumak için her türlü yasal yola başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz"