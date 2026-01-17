İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. İcra müdür yardımcısı Y.D. ile icra katibi B.B. hakkında düzenlenen iddianame İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Dosya karşılığı rüşvet iddiası

İddianamede, avukat D.Ç’nin müvekkiline ait icra dosyasında, borçluya ait gayrimenkulün satışından elde edilen paranın dosyaya aktarılmasına rağmen sıra cetveli düzenlenmemesi üzerine İzmir 14. İcra Dairesi’ne gittiği belirtildi. Sanık Y.D’nin işlemlerin normal koşullarda uzun süreceğini söylediği, icra katibi B.B’nin ise süreçte devreye girerek rüşvet talebini ilettiği kaydedildi.

180 bin liralık pazarlık

B.B’nin, dosyanın öne alınması konusunda Y.D. adına aracılık yaptığı, başlangıçta işlem üzerinden yüzde 12,5 oranında para istendiği, yapılan pazarlık sonucu rüşvet miktarının 180 bin liraya düşürüldüğü ifade edildi.

Kafede suçüstü

Teknik takip kararı sonrası Y.D. ile avukatın bir kafede buluştuğu, rüşvete ilişkin konuşmaların ses ve görüntüyle kayda alındığı belirtildi. Seri numaraları alınan 180 bin liranın bu buluşmada teslim edildiği, Y.D’nin suçüstü yakalandığı, B.B’nin ise aynı gün evinde gözaltına alındığı aktarıldı.

“Akıllı olursan işin daha hızlı yürür”

İddianamede, 21 sayfalık ses çözüm tutanağına yer verildi. Görüşmede avukat D.Ç’nin, “Çantanın içinde evrak yok, poşet var, poşetle mi alırsınız?” sözlerine, Y.D’nin “Poşetle alırım. Dosya benim dosyam gibi, sıkıntı yok. Biraz akıllı olacaksın, akıllı olursan işin daha hızlı yürür” ifadeleriyle karşılık verdiği kaydedildi.

Sanıklardan farklı savunmalar

Sanık Y.D, parayı rüşvet olarak almadığını, borç amacıyla teslim aldığını öne sürdü. Maddi durumunun kötü olduğunu, parayı yapılacak iş karşılığı almadığını savundu. Sanık B.B. ise Y.D’nin talebi üzerine avukattan para istediğini, birim amiri olması nedeniyle baskı hissettiğini ileri sürdü. 180 bin liradan herhangi bir menfaat sağlamadığını iddia etti.

12 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, sanıkların rüşvet alma suçunu fikir ve eylem birliği içinde işlediği kanaatine varıldığı belirtildi. Türk Ceza Kanunu’nun 252/2 maddesi ve ilgili hükümler uyarınca sanıklar hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıtalep edildi.

Soruşturmanın başlangıcı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Mayıs 2025 tarihinde İzmir İcra Müdürlüğü’nde görevli iki personelin yapacakları işlem karşılığında maddi menfaat temin etmek istediği iddiası üzerine soruşturma başlatmış, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.