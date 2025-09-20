Son Mühür / Merve Turan- Menderes Belediyesi katkılarıyla Gümüldür Kültür Turizm Tanıtma ve Halk Oyunları Derneği tarafından düzenlenen 2. Gümüldür Resim Çalıştayı, 22-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Türkiye’nin 81 ilinden 81 ressamın katılacağı etkinlikte, çeşitli atölyeler ve kültürel aktiviteler yer alacak.

Yoğun bir programın ardından, çalıştayın son günü 27 Eylül’de resim sergisi açılacak. Sergi, 1 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Organizasyon, Menderes Belediyesi’nin yanı sıra Smyrna’nın Kalemleri ve Gümüldür Resim Sanat Platformu tarafından da destekleniyor.

Etkinlikler sanatseverlerle buluşacak

Çalıştay, Gümüldür Amfi Tiyatro ve Pazaryeri alanında başlayacak. Açılış programının ardından ressam tanıtımları yapılacak. Etkinliğin ilk gününde Gümüldür’ün tarihi hakkında bilgiler paylaşılırken, halk oyunları gösterileri, şiir ve müzik dinletileri ziyaretçilere sunulacak.

23 Eylül’de GÜMÖZ Kadın Kooperatifi’nin tanıtımı gerçekleştirilecek. Günün devamında tiyatro oyunu, halk oyunları ve müzik grupları sahne alacak.

Kültürel gösteriler ve sanat atölyeleri

24 Eylül günü, Gümüldür yöresine özgü kına gecesi canlandırması ile bölgesel kültür tanıtılacak. Ardından halk oyunları ve “Solistler Geçidi” adlı koro performansı izleyicilerle buluşacak. 25 Eylül’de ise karate gösterisi, tiyatro oyunu, müzik ve şiir dinletileri programı zenginleştirecek. Bu gün ayrıca etkinliğe destek veren sponsorlara katılım belgeleri verilecek.

26 Eylül’de ressamlar, bölgeyi yakından tanıyacak; Efes Antik Kenti gezisi ve tekne turu ile kültürel bir deneyim yaşayacaklar.

Sergi ve kapanış

Çalıştayın son günü olan 27 Eylül’de, 81 ilden gelen 81 ressamın eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Sergi, 1 Ekim’de sona erecek ve çalıştay programı tamamen tamamlanmış olacak.

Başkan Çiçek’ten katılımcılara davet

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, çalıştay ile ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“81 ilden gelen sanatçılarımızı Menderes’imizde ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk. Sanat dolu çalıştayımız sayesinde Menderes ve özellikle Gümüldür’ün, İzmir’imizin de tanıtımına önemli katkılar sağlanacak. Etkinliğe destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Halkımızı, atölyelerden gösterilere, dinletilerden sergilere kadar tüm etkinliklerimize bekliyoruz.”