AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ödemiş ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerle hem üreticilerle hem de spor camiasıyla bir araya geldi.

Gün boyu süren temaslarında tarımdan eğitime, spordan yatırımlara kadar birçok alanda incelemelerde bulundu.

Barbunya ve fasulye üreticileriyle buluştu

Kasapoğlu’nun ilk durağı Horzum Mahallesi oldu. Burada barbunya ve fasulye üreticileriyle görüşen Kasapoğlu, üreticilerin sorunlarını dinledi, tarımsal üretime yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Lübbey ve Zafer mahallelerine ziyaret

Milletvekili Kasapoğlu, nüfusu yalnızca 8 kişi olan Lübbey Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Zafer Mahallesi’nde bulunan Ödemiş 100. Yıl İlkokulu’nu gezerek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Yarı olimpik yüzme havuzu inşaatında inceleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzunu da yerinde inceleyen Kasapoğlu, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yatırımın, ilçede spor altyapısını güçlendirmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Ödemişspor yönetimiyle buluştu

Ziyaretin son durağı ise Ödemiş Stadı oldu. Kasapoğlu, burada Ödemişspor yönetimiyle bir araya gelerek kulüp yöneticilerinin taleplerini dinledi. Sporun gelişimi için yapılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

“Ödemiş için verimli bir program oldu”

Kasapoğlu, gün sonunda yaptığı açıklamada ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini ifade etti. Vatandaşlarla doğrudan bir araya gelme fırsatı bulduklarını söyleyen Kasapoğlu, “İlçemizde devam eden yatırımları, planları ve projeleri masaya yatırdık. Hemşehrilerimizin taleplerini dinleyerek çözüm yollarını değerlendirdik” dedi.