Almanya'da düzenlenen DTB Pokal Stuttgart Takım Challenge Artistik Cimnastik Yarışması'nda 14 bin 200 puanla altın madalyanın sahibi olan Mert Efe Kılıçer, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü gibi köklü başarılara sahip olan 21 yaşındaki genç yetenek, performansıyla sporseverlerin göğsünü kabarttı. Özellikle İzmirliler, Göztepe forması terleten milli yıldızın hayat hikayesini ve başarılarını yakından araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

MERT EFE KILIÇER KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mert Efe Kılıçer, 17 Kasım 2004 tarihinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dünyaya geldi. Ailesinin büyük desteği ve yönlendirmesiyle henüz altı yaşındayken Ankara'da cimnastik sporuyla tanıştı. Lise eğitimini Bolu'da bulunan Özel Son Akademi Anadolu Lisesinde tamamlayan Kılıçer, yeteneğiyle kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti. 2013 yılında kendisi gibi cimnastikçi olan kuzeninin tavsiyesi üzerine Kayseri'ye taşındı ve antrenörü Mehmet Bilgin ile çalışmalarını hızlandırarak ilkokul yıllarında kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandı.

İZMİR GÖZTEPE'NİN GURURU OLDU

Genç yaş gruplarında elde ettiği üstün başarılarla milli formayı sırtına geçiren Mert Efe Kılıçer, İzmir sporu için de çok ayrı bir değer taşıyor. Başarılı cimnastikçi, 2024 yılının mart ayında Rüya Cimnastik SK'dan ayrılarak İzmir'in dev çınarı Göztepe Olimpik Spor Kulübüne transfer oldu. Milli takımda Başantrenör Yılmaz Göktekin'in yönetiminde gelişimini sürdüren Kılıçer, elde ettiği başarılarla hem İzmir'i hem de Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil ediyor.

MERT EFE KILIÇER'İN MADALYALARI VE BAŞARILARI

Türkiye'nin dünya standartlarındaki genç cimnastikçilerinden olan Kılıçer'in uluslararası arenada kazandığı madalyalar şu şekilde sıralanıyor:

2020 Avrupa Şampiyonası (Mersin): Gençler kategorisi barfikste gümüş madalya, paralel barda bronz madalya.

2021 Ukrayna Uluslararası Kupası (Kiev): Gençler kategorisi paralel barda altın madalya.

2022 Gymnasiade (Fransa): Takım halinde gümüş madalya, genel klasmanda bronz madalya.

2024 FIG Dünya Meydan Okuma Kupası (Antalya): Barfikste bronz madalya.

2025 FIG Dünya Kupası (Almanya - Cottbus): Paralel barda bronz madalya.

2025 FIG Dünya Şampiyonası Serisi (Özbekistan - Taşkent): Paralel barda altın madalya.

2026 DTB Pokal (Almanya - Stuttgart): Altın madalya.

YENİ HEDEF AKDENİZ OYUNLARI VE 2028 OLİMPİYATLARI

Almanya'dan altın madalyayla dönen Mert Efe Kılıçer, ara vermeden yeni hedeflerine odaklandı. Başarılı sporcu, ilk kez büyükler kategorisinde yarışacağı ve ağustos ayında İtalya'da düzenlenecek olan 20. Akdeniz Oyunları'nda kürsüye çıkmak için ter dökecek. Ardından Hırvatistan'da gerçekleştirilecek Artistik Avrupa Şampiyonası'nda da madalya arayacak olan Kılıçer'in asıl ve en büyük hedefi ise 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda Türkiye'ye tarihi bir madalya daha kazandırmak olacak.