Son Mühür- İzmir’de Karabağlar Belediyesi’nin Nisan ayı meclis toplantısı öncesinde, dikkat çeken borçlanma teklifi komisyon aşamasını geçti. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen teklif, oy çokluğuyla uygun bulunarak meclis gündemine alındı.

2026 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısının ilk birleşimi, 7 Nisan Salı günü saat 18.00’de Yeşillik Caddesi üzerindeki meclis salonunda gerçekleştirilecek.

Personel alacakları için kredi planı

Gündemin öne çıkan başlıklarından biri olan Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna göre; belediyeye bağlı müdürlüklerde görev yapan memur ve kadrolu işçiler ile belediye şirketi bünyesinde hizmet alımı kapsamında çalışan personelin ayni ve nakdi alacaklarının ödenmesi amacıyla kredi kullanılması planlanıyor.

Komisyon raporunda, yasal sınırlar çerçevesinde en fazla 332 milyon 956 bin 127 TL tutarında kredi alınması, borçlanma sürecinin yürütülmesi ve krediye ilişkin tüm işlemler için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi oy çokluğu ile uygun bulundu.

Gündem maddesi

"10.8. (44/2026) – Belediyemize bağlı Müdürlüklerde görev yapan memur, kadrolu işçi ile yine Belediyemizin yüzde yüz sermayesine sahip olduğu İzmir Karabağlar Belediyesi İnşaat Temizlik Tanıtım Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. kadrosunda olup hizmet alımı kapsamında Belediyemiz hizmetinde çalıştırılmakta olan personel ile ilgili ayni ve nakdi tüm alacakları ile bu alacaklara ilişkin oluşan SGK ve vergilerin Belediyemiz mali yapısını bozmadan ödenebilmesi ve Belediyemizin mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla bu çerçevede yasal sınırlar içerisinde en fazla 332.956.127,37-TL olarak alınacak kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması, kredi süresi ve geri ödeme koşullarının belirlenmesi, kredi anlaşmaları üzerinde değişiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, alınacak kredi karşılığında gerektiğinde İller Bankasından teminat mektubu alınarak kamu veya özel bankalardan kredi kullanılması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68'inci maddesinin (e) bendinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla Karabağlar Belediye Başkanı'na yetki verilmesinin oy çokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu."