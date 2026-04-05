Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.30’da GAİN Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek.

Ev sahibi ekip Beşiktaş, güçlü kadrosu ve form grafiğiyle dikkat çekerken; Karşıyaka ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Puan durumu iki takımın hedefini ortaya koyuyor

Karşılaşma öncesinde Karşıyaka, ligde oynadığı 24 maçta 5 galibiyet ve 19 mağlubiyet alarak 15. sırada yer alıyor. Küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan yeşil-kırmızılı ekip, ligde kalma mücadelesi veriyor.

Öte yandan Beşiktaş, 20 galibiyet ve sadece 4 mağlubiyetle zirve takibini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, liderlik yarışından kopmamak adına bu maçı kayıpsız geçmek istiyor.

Karşıyaka çıkış peşinde

İzmir temsilcisi, son haftalarda yakaladığı moral avantajını sürdürmeyi hedefliyor. Beşiktaş deplasmanından alınacak bir galibiyet, Karşıyaka’nın ligde kalma umutlarını ciddi şekilde artıracak.

Teknik ekip ve oyuncular, özellikle savunma disiplinine odaklanarak güçlü rakip karşısında dirençli bir performans sergilemeyi planlıyor.

Beşiktaş liderlik yarışını bırakmak istemiyor

Sezon boyunca istikrarlı bir performans ortaya koyan Beşiktaş, sahasında oynayacağı bu mücadelede hata yapmak istemiyor. Siyah-beyazlı ekip, taraftar desteğini de arkasına alarak galibiyet serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

İlk maçı Beşiktaş kazanmıştı

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede Beşiktaş, Karşıyaka’yı 86-73 mağlup etmeyi başarmıştı. Bu sonuç, ev sahibi ekip için psikolojik avantaj olarak öne çıkıyor.