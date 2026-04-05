İzmir’in tarım ambarlarından biri olan Torbalı ilçesinde son günlerde etkisini artıran şiddetli sağanak yağışlar, bölgedeki üreticileri zor durumda bıraktı. İlçenin verimli topraklarına ev sahipliği yapan Pamukyazı, Subaşı ve Atalan mahalleleri arasındaki geniş düzlüklerde dev su birikintileri oluşurken, çok sayıda meyve bahçesi ve sebze tarlası su altında kaldı. Bölgedeki tahribatın boyutları dron kameralarıyla havadan görüntülenirken, ortaya çıkan manzara Küçük Menderes Havzası'ndaki taşkın riskini bir kez daha gündeme getirdi. Aşırı yağışlar nedeniyle toprağın suya doyması, bölge tarımının can damarı olan birçok ürünün ekim takviminde aksamalara yol açtı.

Küçük Menderes taştı: Üretim takvimi sekteye uğradı

Bölgedeki son durumu değerlendiren Atalan Mahallesi Muhtarı Vedat Çelik, bu yılki yağış miktarının bir önceki yıla oranla ciddi bir artış gösterdiğine dikkat çekti. Özellikle Küçük Menderes Nehri'nin debisinin yükselerek yatağından taşması sonucu çevredeki tarım alanlarının sulara teslim olduğunu ifade eden Çelik; domates, pamuk, mısır ve fasulye gibi stratejik ürünlerin ekim süreçlerinin geciktiğini vurguladı. Yağışların bereketi beraberinde getirdiğini ancak aşırısının ekim hazırlığı yapan çiftçi için engel teşkil ettiğini belirten muhtar, tarlaların tekrar sürülebilir hale gelmesi için suların bir an önce çekilmesini beklediklerini dile getirdi.

Kuraklık bitti ancak aşırı yağış "Tohum" mesaisini artırdı

Geçmiş yıllarda bölgeyi kasıp kavuran kuraklık sorununun ardından bu yılki doluluk oranlarının sevindirici olduğunu hatırlatan Vedat Çelik, madalyonun diğer yüzündeki zorluklara da değindi. Toprak altındaki tohumların dayanıklılık süresine vurgu yapan Çelik, "Toprakla buluşan tohumlar eğer üç-dört günden fazla suyun altında kalırsa çürüme ve bozulma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu da çiftçimiz için ek maliyet ve yeniden ekim mesaisi demek. Havaların açmasıyla birlikte tarlalarımız tavına geldiğinde, üreticilerimiz bozulan yerlere yeniden tohum atarak süreci toparlamaya çalışacak" ifadelerini kullandı.

Çiftçinin gözü kulağı meteorolojide: "Tarlalar tavına gelmeli"

Torbalı ovasındaki üreticilerin en büyük temennisi, önümüzdeki günlerde yağışların şiddetini azaltması ve güneşli günlerin toprağı kurutması yönünde. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için iklim koşullarının normale dönmesi gerektiğini belirten mahalle sakinleri, ekimlerin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için doğanın dengelenmesini bekliyor. Bölgedeki su tahliye süreçleri ve tarlalardaki son durum yakından takip edilirken, Torbalı çiftçisi bu zorlu süreci en az kayıpla atlatarak sezonu verimli bir şekilde açmayı hedefliyor.

